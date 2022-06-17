Литва объявила о прекращении транзита через Калининград ряда санкционных товаров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Литва объявила о прекращении транзита через Калининград ряда санкционных товаров

Литва объявила о прекращении транзита через Калининград ряда санкционных товаров

Литва объявила о прекращении транзита через Калининград ряда санкционных товаров

23:24  Автор: Наталия Васильева



Литовские железные дороги (ЛЖД) уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита в Калининградскую область и из нее ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов.

По его словам, согласно уведомлению ЛЖД, пропуск этих товаров по железной дороге прекращается с 00:00 завтрашнего дня.

«Нас просто поставили сегодня днем перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозкам. По нашим предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ. Это в том числе строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства (товаров), готовая продукция, которая вывозилась с нашей территории», — сказал Алиханов в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.


Читайте также:

• Глава Калининградской области заявил, что блокада региона невозможна • Депутат предложил способ обхода санкционных запретов • Норвегия запретила въезд грузовиков из РФ и заход российских судов в порты

Он добавил, что решение литовской стороны потребует сейчас срочной поставки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов, в частности различных балкеров и судов других типов.

«Мы уже работаем сейчас с федеральными ведомствами, с Минтрансом, с Российскими железными дорогами, Росморпортом, Министерством иностранных дел, другими ведомствами для того, чтобы: во-первых, получить разъяснения от Еврокомиссии, попытаться добиться правильных разъяснений, потому что мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств», — отметил губернатор.

Он также назвал это нарушением правил свободного транзита в/из Калининградской области.



#Прибалтика #международные отношения #транспорт


41
Литовский депутат требует от России «вернуть» Смоленск 10.06.2022
Латвия решила разорвать соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры 17.05.2022
Что можно купить на криптовалюту 02.05.2022
В семи районах Крыма продлили желтый уровень террористической опасности 04.05.2022
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Вестерн про вампиров Evil West получил геймплейную демонстрацию
Вестерн про вампиров Evil West получил геймплейную демонстрацию
Разработчики Diablo IV уверены в релизе в 2023 году
Разработчики Diablo IV уверены в релизе в 2023 году
Классика в гифках: убойный юмор польского дизайнера
Классика в гифках: убойный юмор польского дизайнера
40 отвратительных гостей отелей и Airbnb, которым уготован отдельный котел в аду
40 отвратительных гостей отелей и Airbnb, которым уготован отдельный
На концерте Максим дежурят врачи
На концерте Максим дежурят врачи
Татьяна Тарасова вмешалась в скандал с Александрой Трусовой
Татьяна Тарасова вмешалась в скандал с Александрой Трусовой
16 любопытных фотографий, на которых вам померещатся коты, но на самом деле их там и в помине нет
16 любопытных фотографий, на которых вам померещатся коты, но на
Digital Foundry провели первый анализ Starfield по геймплейному трейлеру
Digital Foundry провели первый анализ Starfield по геймплейному
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном и делится фото
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили скачки Royal Ascot
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили скачки Royal Ascot
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух дней ПМЭФ-2022
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух

Топ на сегодня

Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции
Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции
Елена Проклова в ужасе от своей пенсии
Елена Проклова в ужасе от своей пенсии
Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух дней ПМЭФ-2022
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух

Еще по теме

Калининградскую область возглавил самый молодой губернатор
Алиханов сообщил сроки окончания строительства Северного обхода
Санкции и ответные меры серьезно помогли калининградским аграриям
Алиханов прокомментировал строительство Литвой забора на границе