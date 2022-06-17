Литва объявила о прекращении транзита через Калининград ряда санкционных товаров

23:24 Автор: Наталия Васильева

Литовские железные дороги (ЛЖД) уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита в Калининградскую область и из нее ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов.

По его словам, согласно уведомлению ЛЖД, пропуск этих товаров по железной дороге прекращается с 00:00 завтрашнего дня.

«Нас просто поставили сегодня днем перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозкам. По нашим предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ. Это в том числе строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства (товаров), готовая продукция, которая вывозилась с нашей территории», — сказал Алиханов в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.





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Он добавил, что решение литовской стороны потребует сейчас срочной поставки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов, в частности различных балкеров и судов других типов.

«Мы уже работаем сейчас с федеральными ведомствами, с Минтрансом, с Российскими железными дорогами, Росморпортом, Министерством иностранных дел, другими ведомствами для того, чтобы: во-первых, получить разъяснения от Еврокомиссии, попытаться добиться правильных разъяснений, потому что мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств», — отметил губернатор.

Он также назвал это нарушением правил свободного транзита в/из Калининградской области.

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