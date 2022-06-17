Максим Галкин слил интимные подробности Ренаты Литвиновой
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Максим Галкин слил интимные подробности Ренаты Литвиновой

Максим Галкин слил интимные подробности Ренаты Литвиновой
Артист Максим Галкин рассказал, как лишился девственности. 55-летняя актриса рассказала юмористу, что по просьбе Никиты Михалкова щупала его пах. Максим Галкин вставил в свою концертную программу в Израиле рассказ об этом случае. Бывший ведущий программы «Сегодня вечером» с успехом гастролирует по городам Израиля. Галкин решил потешить местную публику нескромными историями из жизни звезд российского шоу-бизнеса. Он поделился и личным опытом. «Была у нас группа «Серебро». Пели: «Мама Люба, давай». У них был имидж школьниц-развратниц. Как-то я объявил их. Они бегут на сцену. И одна из них, проходя мимо, обернулась и схватила меня за пятую точку. Я так потерял девственность во второй раз. И было так неожиданно. Жена меня если хватает – то с лица», — рассказал Максим.  
Рената Литвинова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Комик заверил, что зашел в гримерку и рассказал об этом случае Ренате Литвиновой. Актриса не удивилась. Она сообщила о своем опыта работы с 76-летним Никитой Михалковым. «Некоторые мужики напрягают свое достоинство и просят пощупать. Например, Михалков. Он так накачался. Я снималась у него в фильме, и он просил щупать. Я щупала. Сниматься-то хочется», — призналась кинозвезда. По словам пародиста, через две недели он приехал на съемки на «Мосфильм» и увидел режиссера фильма «Утомленные солнцем». «Навстречу мне Михалков. Говорит мне: «Привет, Максим, как дела?». И по плечу меня хлопает. Говорит: «Ты немного подкачался. А у меня пощупай». Я говорю: «Я понял»», — закончил историю муж Аллы Пугачевой. На самом деле Рената Литвинова не снималась в фильмах Никиты Михалкова. Она играла с ним в двух картинах Алексея Балабанова — «Жмурки» и «Мне не больно».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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