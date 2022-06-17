Матвиенко: Сенаторы поддержат креативные индустрии, опирающиеся на народные промыслы
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Матвиенко: Сенаторы поддержат креативные индустрии, опирающиеся на народные промыслы

Матвиенко: Сенаторы поддержат креативные индустрии, опирающиеся на народные промыслы

Тема: Петербургский международный экономический форум


11:34  Автор: Никита Вятчанин



Совет Федерации всегда будет поддерживать креативные индустрии, опирающиеся на народные промыслы России, а также заинтересован в том, чтобы вопросы женской повестки получали мощное информационное сопровождение. Об этом заявила 17 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии Евразийского женского форума (ЕЖФ) на Петербургском международном экономическом форуме.

Она сообщила, что в рамках работы выездной сессии ЕЖФ будет подписано целый ряд соглашений между участницами Форума и Советом Федерации, Минпромторгом, российскими регионами, Росатомом, Росэкспоцентром с участием женщин-предпринимательниц. «Думаю, это будет важным шагом в поддержке возрастающей роли женщин в жизни нашей страны, в том числе в экономике», — заметила спикер Совфеда.

Сама Матвиенко поставила подпись, в том числе, под меморандумом о сотрудничестве между Советом Федерации и компанией «VK» по продвижению проектов ЕЖФ. Она поблагодарила руководство компании за сотрудничество с третьего по счету женского форума, благодаря которому была представлена новая цифровая платформа.

«Мы заинтересованы, чтобы вопросы женской повестки продвигалась как можно больше. Женины могут сделать очень многое и нуждаются в информационной поддержке», — заявила Матвиенко.

Также был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Советом Федерации, Минпромторгом и Нижегородской областью по поддержке народных промыслов и ремесел.

Совет Евразийского женского форума представит инициативы на ПМЭФ




#бизнес

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По материалам: pnp.ru

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