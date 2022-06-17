Microsoft массово отменяет подписки Game Pass у игроков
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Microsoft массово отменяет подписки Game Pass у игроков

Microsoft массово отменяет подписки Game Pass у игроков


Сегодня в социальных сетях и на форумах игроки начали активно жаловаться на отмену подписки Game Pass со стороны Microsoft. На данный момент нет однозначного разъяснения ситуации.

Некоторые пользователи получают электронные письма, в которых говорится, что приобретенное членство в Game Pass было получено незаконным путем, что нарушило соглашение об обслуживании Microsoft, поэтому подписка была отменена.


Насколько явление массовое — неизвестно. Отмечается, что игроки, которые были отключены от подписки, приобретали Game Pass не напрямую через Microsoft, а через сторонних продавцов — в России многие покупали на Plati.ru, а зарубежные пользователи — на Taobao и других платформах электронной коммерции.

Стоит сказать, что отменяются не все подписки Game Pass, которые были приобретены подобным образом. В основном, это касается долгосрочных подписок (от года и более), которые были оформлены путем конвертации пробных версий и PC Game Pass в Game Pass Ultimate. При этом, похоже, что нет проблем с подписками, которые были приобретены на год и более путем конвертации EA Play.

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По материалам: newxboxone

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