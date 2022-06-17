На концерте Максим дежурят врачи
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На концерте Максим дежурят врачи

На концерте Максим дежурят врачи
Певица МакSим выходит на сцену под пристальным вниманием врачей. С июня 2021 года певица боролась с изматывающей болезнью и смогла победить. Сегодня, спустя почти год молчания, МакSим дает свой сольный концерт, хоть и в присутствии врачей. Лето 2021 года выдалось для МакSим по-настоящему изнуряющим — в июне ее госпитализировали с пневмонией, которая позже обернулась комой. Врачи-реаниматологи выполняли свою работу, несмотря на трудности, печальные прогнозы и пристальное внимание СМИ. Не сдавалась в это время и сама Марина — как настоящий борец, она боролась за свою жизнь и возможность вернуться к дочерям, творчеству и любимым поклонникам. Выздоровев, певица сразу же «бросилась» в реабилитацию, а позже приняла участие сразу в нескольких проектах и записях песен. В апреле 2022 года стало известно — артистка готова вернуться на большую сцену и дать свой первый за долгое время сольный концерт.
Максим Сегодня, 17 июня в Зеленый театр на ВДНХ съехались преданные фанаты певицы, с трепетом ожидающие ее выступления. Именно здесь, под открытым небом, певица дает свой первый после длительного перерыва концерт. Однако поклонники с тревогой отметили, что на концерте дежурят реаниматологи, которые пристально следят за состоянием победившей болезнь звезды. Реабилитация после выхода из комы — длительное мероприятие. Порой требуются годы, чтобы организм мог полностью восстановиться. Конечно, возможно, дело вовсе не в МакSим, а врачи дежурят на концерте на случай, если плохо станет кому-то из зрителей. Ранее артистка признавалась, что отчетливо ощущала поддержку миллионов людей во время болезни — и теперь, спустя почти год после победы над недугом, состояние здоровья позволяет ей выразить всем свою искреннюю благодарность. Слово «Спасибо» — вот главный лейтмотив в этот вечер, которого так долго ждали — и не случайно концерт так и называется: «Спасибо».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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