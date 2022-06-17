Никита Джигурда просит жену раздеться по видеосвязи

Эпатажный актер Никита Джигурда рассказал о дистанционной любви. Артист больше десяти лет в отношениях с Мариной Анисиной. Несмотря на долгий союз, между супругами до сих пор кипят страсти. Они то объявляют о разводе, то вновь бросаются друг к другу в объятия. Шесть лет назад Никита Джигурда и Марина Анисина подали на развод. Однако долго жить друг без друга пара не смогла. В прошлом году влюбленные вновь сыграли пышную свадьбу. Супруги наслаждаются союзом, но признаются: их отношения развиваются на расстоянии. Вот уже много лет фигуристка живет и работает во Франции. «Мы, бывает, год не видимся тактильно. Мы каждый день созваниваемся по несколько раз, на видеосвязи, там я могу сказать: «Анисина, сиську покажи», — откровенничает актер.Никита Джигурда с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поклонники обеспокоены: пока избранница за границей 61-летний Джигурда заигрывает со звездными подругами. Эпатажный артист не раз позволял себе трогать пикантные части тела Волочковой. «Она знает, что я железяка, что мне разрешено прощупать девчонок: и богиню Волочкову, и Леню за грудь, за попку, в ночных клубах. Но она знает, что в междуножный храм я не то что не войду ни к одной женщине, я мысли такой не допускаю», — успокаивает звезда фильма «Любить по-русски». Напомним, что у звездной четы двое детей: 13-летний Мик-Анжель-Крист и 12-летняя Эва-Влада. У артиста также есть старший сын от первого брака и наследники от Яны Павелковской. Джигурда признается: его едва можно называть примерным родителем. «Я детям сказал: у вас есть мой телефон. У меня нет. У меня нет той отцовской привязки к детям, как вот у многих мужчин. То есть я могу с детьми, могу без детей. Я от Анисиной богов своих люблю, но тоже по году не вижу. У меня нет трепета отцовского», — заявил он в программе «Легенда» на канале RTVI.