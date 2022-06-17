Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух дней ПМЭФ-2022

Вадим Карасев

Традиционно Петербургский международный экономический форум воспринимается как мероприятие, которое интересно только для бизнеса, банкиров и представителей власти. Вице-президент одного из крупнейших в нашей стране благотворительных фондов Павел Семин доказал, что это не так. С точки зрения развития благотворительных проектов ПМЭФ-2022 открывает практически неограниченные перспективы.

Расчет довольно прост. Любой благотворительный проект имеет три важнейших составляющих: те, кому нужно оказать помощь, те, кто ее организует, и те, кто финансирует оказание этой помощи. Павел Семин является представителем тех, кто организует. Он возглавляет фонд «Народное Единство». На ПМЭФ-2022 собрались те, кто может оказать финансовую поддержку реализации этих проектов.

Павел Семин в рамках ПМЭФ встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, с руководителем ГК Автодор Вячеславом Петушенко и с Виктором Вексельбергом, главой группы «Ренова». Также Семин Павел провел переговоры с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. На встрече с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком обсуждались вопросы благотворительных программ компаний-участников рынка энергоресурсов России.

Для поддержки реализации проектов на уровне региональных властей Павел Семин встретился с рядом руководителей отдельных субъектов Федерации. В их числе глава Дагестана Сергей Меликов, глава республики Мордовия Артем Здунов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Реализацию ряда проектов в области спорта и воспитания молодежи Павел Семин обсудил с президентом федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили, с сенаторами Галиной Кареловой и Александром Карелиным.

Семин Павел Владимирович также провел ряд переговоров с присутствовавшей на ПМЭФ-2022 делегацией из Донецкой народной республики. Он лично встретился с с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, послом ДНР в РФ Ольгой Макеевой, председателем правительства ДНР Виталием Хоценко, заместителем председателя правительства ДНР Владимиром Ежиковым. Павел Семин подчеркнул, что фонд «Народное Единство» уже неоднократно принимал участие в организации благотворительных проектов для жителей Донбасса, пострадавших от произвола ВСУ. Итогом переговоров стала договоренность о расширении перечня реализуемых проектов.



