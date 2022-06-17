Павел Семин: о ПМЭФ и не только
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Блоги » Бизнес » Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух дней ПМЭФ-2022

Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух дней ПМЭФ-2022

Традиционно Петербургский международный экономический форум воспринимается как мероприятие, которое интересно только для бизнеса, банкиров и представителей власти. Вице-президент одного из крупнейших в нашей стране благотворительных фондов Павел Семин доказал, что это не так. С точки зрения развития благотворительных проектов ПМЭФ-2022 открывает практически неограниченные перспективы.

Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух дней ПМЭФ-2022

Расчет довольно прост. Любой благотворительный проект имеет три важнейших составляющих: те, кому нужно оказать помощь, те, кто ее организует, и те, кто финансирует оказание этой помощи. Павел Семин является представителем тех, кто организует. Он возглавляет фонд «Народное Единство». На ПМЭФ-2022 собрались те, кто может оказать финансовую поддержку реализации этих проектов.

Павел Семин в рамках ПМЭФ встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, с руководителем ГК Автодор Вячеславом Петушенко и с Виктором Вексельбергом, главой группы «Ренова». Также Семин Павел провел переговоры с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. На встрече с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком обсуждались вопросы благотворительных программ компаний-участников рынка энергоресурсов России.

Для поддержки реализации проектов на уровне региональных властей Павел Семин встретился с рядом руководителей отдельных субъектов Федерации. В их числе глава Дагестана Сергей Меликов, глава республики Мордовия Артем Здунов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Реализацию ряда проектов в области спорта и воспитания молодежи Павел Семин обсудил с президентом федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили, с сенаторами Галиной Кареловой и Александром Карелиным.

Семин Павел Владимирович также провел ряд переговоров с присутствовавшей на ПМЭФ-2022 делегацией из Донецкой народной республики. Он лично встретился с с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, послом ДНР в РФ Ольгой Макеевой, председателем правительства ДНР Виталием Хоценко, заместителем председателя правительства ДНР Владимиром Ежиковым. Павел Семин подчеркнул, что фонд «Народное Единство» уже неоднократно принимал участие в организации благотворительных проектов для жителей Донбасса, пострадавших от произвола ВСУ. Итогом переговоров стала договоренность о расширении перечня реализуемых проектов.


# Бизнес

Последние новости

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили скачки Royal Ascot
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили скачки Royal Ascot
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух дней ПМЭФ-2022
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух
В спальне лондонской старушки нашли картину итальянского Ренессанса
В спальне лондонской старушки нашли картину итальянского Ренессанса
Дарье Поверенновой муж устроил романтический сюрприз в ее юбилей
Дарье Поверенновой муж устроил романтический сюрприз в ее юбилей
За Аллу Пугачеву заступилась солистка группы «Мираж»
За Аллу Пугачеву заступилась солистка группы «Мираж»
В Fall Guys пройдет кроссовер с Halo после релиза игры на Xbox
В Fall Guys пройдет кроссовер с Halo после релиза игры на Xbox
Репутация Фила Спенсера сыграла важную роль в покупке Obsidian
Репутация Фила Спенсера сыграла важную роль в покупке Obsidian
Никита Джигурда просит жену раздеться по видеосвязи
Никита Джигурда просит жену раздеться по видеосвязи
Юлия Барановская призналась, что для нее самое главное в отношениях с детьми
Юлия Барановская призналась, что для нее самое главное в отношениях с
Известные бренды, которые кардинально сменили род деятельности
Известные бренды, которые кардинально сменили род деятельности
Эти 4 игры покидают Game Pass в конце июня
Эти 4 игры покидают Game Pass в конце июня
Microsoft массово отменяет подписки Game Pass у игроков
Microsoft массово отменяет подписки Game Pass у игроков

Топ на сегодня

Похоже, многострадальная Skull & Bones от Ubisoft не выйдет на Xbox One
Похоже, многострадальная Skull & Bones от Ubisoft не выйдет на
Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции
Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции
Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
Жена Константина Ивлева рассказала о бесплодии
Жена Константина Ивлева рассказала о бесплодии
Елена Проклова в ужасе от своей пенсии
Елена Проклова в ужасе от своей пенсии

Еще по теме

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей
В Кремле опровергли, что Путин на ПМЭФ объявит о мобилизации
ПМЭФ–2017 пройдет с 1 по 3 июня и сохранит традиционные форматы - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Президент Франции посетит Петербургский международный экономический форум