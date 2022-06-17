"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном и делится фото
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"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном и делится фото

"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном и делится фото

Ким Кардашьян отдыхает со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном и публикует фотографии. Большую часть времени, судя по этим отчетам, пара предпочитает проводить на пляже, катаясь на лодке или сапе и наслаждаясь солнцем.

Пляж для двоих,

— подписала Ким серию снимков, на которых заметно, что пара смогла уединиться в тихом месте побережья.


Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон





Безмятежность отдыха звезды реалити-шоу и соцсетей уже отметили в телеграме.

Ким учится получать удовольствие от простых радостей. С милым на лодочке. Вот что значит молодой бойфренд,

— написали в канале "Только никому".



Отдыхать Ким теперь может со спокойной душой — в скандале с испорченным платьем Мэрилин Монро, кажется, поставлена точка. Сотрудники музея Ripley's Believe It or Not! опровергли причастность Ким к порче уникального наряда. По их словам, повреждения были зафиксированы ранее.

То, что Ким Кардашьян надела платье Монро, вызвало горячие споры, но факт остается фактом: она никоим образом не повредила платье за то короткое время, что оно было на ней во время Met Gala,

— говорится в заявлении.

В музее также отметили, что в отчете о состоянии платья еще за 2017 год говорится, что "несколько швов растянуты и изношены".

Это неудивительно, учитывая, насколько это деликатный материал,

— сказали сотрудники музея.

Это платье, в котором Монро спела президенту Джону Кеннеди песню Happy Birthday в 1962 году, считается одним из самых известных в мире. Ранее Ким подверглась жесткой критике в сети, так как многие предположили, что именно она неаккуратно обращалась с платьем во время выхода на Met Gala.







Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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