Прохор Шаляпин в шоке от того, что пишут о его матери
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Прохор Шаляпин в шоке от того, что пишут о его матери

Прохор Шаляпин в шоке от того, что пишут о его матери
Маму певца Прохора Шаляпина обвиняют во взяточничестве. Прошлой осенью маму артиста осудили по обвинению в использовании служебного положения. Сообщалось, что Елена Колесникова, будучи сотрудницей горбольницы №2, помогала преступникам избежать исправительных работ за щедрое вознаграждение. В мае суд Волгограда вынес приговор в отношении матери Прохора Шаляпина. Женщину признали виновной во взяточничестве, а также служебном подлоге и осудили на три года и три месяца условно. Елена Колесникова работала в городской больнице и занимала должность сестры-хозяйки. По мнению Прохора, не было никаких оснований для заведения дела. «Оставьте маму в покое, пишите про меня! Маму объявили чуть ли не главной взяточницей Волгограда, что у простых граждан вызывает смех. Может, чиновники решили устроить показушное дело, но все невпопад, все глупо и мимо. Мама у меня очень простая, и народ это видит. И Бог все видит, он всех накажет!» — заявил 38-летний певец.
Прохор Шаляпин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несмотря на недовольства, музыкант смирился с решением юстиции. «Я не подал апелляцию, чтобы не связываться, хотя со стороны Следственного комитета очень много косяков. Можно придираться до бесконечности и уйти в разбирательства на несколько лет! — воскликнул Шаляпин. — Просто отпустил эту ситуацию. Еще раз хочу выразить благодарность суду Волгограда, более менее справедливо, считаю, но статья все же не подходит моей маме. Вам нужна эта галочка, пусть она будет за счет Елены Колесниковой». На фоне разбирательств у родительницы артиста ухудшилось здоровье. Прохор всеми силами поддерживает маму и просит ее не волноваться, так как надеется, что в скором времени все обвинения будут сняты. «Обвинять мою маму за то, чего она не делала — неслыханная наглость. Мама себя сейчас чувствует просто ужасно, мы не придумываем ее болезни, у нее диабет, она инвалид второй группы, очень обидно за нее», — ранее говорил исполнитель.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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