Равшана Куркова показала подросшего сына – кудрявого блондина
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Равшана Куркова показала подросшего сына – кудрявого блондина

Равшана Куркова показала подросшего сына – кудрявого блондина
Актриса Равшана Куркова опубликовала редкие фото сына Гаспара Амаряна. Равшана Куркова крайне скрытна во всем, что касается личной жизни. Но когда у нее родился сын, актриса стала хоть крайне редко, но все-таки делиться со своими поклонниками кадрами с наследниками. На этот раз она опубликовала серию кадров в своем микроблоге в социальной сети. Равшана показала сына, которого назвала редким именем Гаспар, на прогулке. Она была в ультрамариновом платье и свитере. А малыш бегал в шортах и джемпере.На фото он то улыбается, то смотрит серьезно прямо в камеру. Пока волосы у мальчика светлые, но возможно, потом потемнеют и станут, как у мамы. Но зато глаза у сына точно мамины. Поклонники отметили, что малыш растет невероятно улыбчивым, обаятельным и артистичным.
Гаспар Амарян Правда, Равшана Куркова сейчас очень не любит впускать в свою жизнь посторонних и редко откровенничает о личном. Известно лишь, что сейчас рядом с ней бизнесмен и владелец столичных бойцовских клубов Сергей Амарян. А еще прошлым летом Равшана поделилась долгожданной радостью: она стала матерью.
Гаспар Амарян Причем еще за год до этого, просто все это время актриса мастерски скрывала свое материнство. Никто не видел ее и беременной. Возможно, слухи о том, что Равшана прибегла к суррогатному материнству, которые, кстати, появились как раз год назад, правдивы. В любом случае мальчик, получивший необычное имя Гаспар, — просто копия своей звездной родительницы.
Гаспар Амарян
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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