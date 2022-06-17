Разработчики Sonic Frontiers рассказали о продолжительности игры

Вадим Карасев





Ожидаемая игра Sonic Frontiers еще не имеет даты релиза, но о ней появляется все больше разной информации. Разработчики активно делятся с порталом IGN подробностями о проекте, и в рамках очередного интервью геймдиректор игры Морио Кисимото рассказал о ее продолжительности.

Как заявил Морио Кисимото, игрокам потребуется порядка 20-30 часов, чтобы пройти основные миссии в Sonic Frontiers. Если игроки заходят выполнить все дополнительные активности, на это потребуется примерно раза в 2 больше времени, то есть суммарное прохождение растянется на 40-60 часов.

Напомним, что после первых геймплейных демонстраций фанаты серии Sonic высказались негативно о Sonic Frontiers. Тем не менее, разработчики уверен, что игра Sonic Frontiers придется по вкусу, как поклонникам франшизы, так и новым игрокам. Впервые игра серии Sonic предложит открытый мир, а самого главного героя можно будет развивать в интересующем направлении, используя древо навыков.

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