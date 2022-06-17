Репутация Фила Спенсера сыграла важную роль в покупке Obsidian
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Репутация Фила Спенсера сыграла важную роль в покупке Obsidian

Репутация Фила Спенсера сыграла важную роль в покупке Obsidian


В ноябре 2018 года студия Obsidian стала частью Microsoft, и сейчас это одна из самых больших команд Xbox Game Studios. Obsidian официально прямо сейчас работает над Grounded, Pentiment, The Outer Worlds 2 и Avowed. Студия серьезно расширилась после перехода под контроль Microsoft, в ней работает уже порядка 300 человек.

В рамках интервью IGN глава Obsidian Фергус Уркхарт рассказал о том, что решение стать частью Xbox было непростое, но репутация Фила Спенсера сыграла в его пользу. Уркхарт рассказал, что встретился с руководителями игрового направления Xbox и представил им игру Avowed, что вылилось в покупку студии со стороны Microsoft. По его словам, он тогда еще не знал лично Фила Спенсера, но репутация у него уже была в индустрии:

Тогда я еще не был хорошо знаком с Филом Спенсером, возможно, я общался с ним один или пару раз до этого момента. Но что интересно в Филе, так это то, что он такой — я не знаю. Я не хочу говорить «персона», потому что он Фил Спенсер и потому что он руководит всеми играми Microsoft. Но сейчас, зная его, и даже то, что я знал о нем тогда, его репутация — это просто человек, который является настоящим, человек, который не занимается всякой ерундой и действительно любит игры. И поэтому ему доверяют.

Уркхарт отметил, что в Xbox есть и другие сотрудники, с которыми он ранее был уже хорошо знаком, например, руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути и старший директор Xbox по развитию бизнеса Ноа Муслера.

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По материалам: newxboxone

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