Российское подразделение Google подало заявление о банкротстве
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Российское подразделение Google подало заявление о банкротстве

Российское подразделение Google подало заявление о банкротстве

09:23  Автор: Виктория Карташева



В Арбитражном суде Москвы зарегистрировали заявление компании ООО «Гугл», российского подразделения Google, о банкротстве. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. 

В мае стало известно, что ООО «Гугл» планирует подать заявлениео банкрoтстве, поскольку не может исполнять обязательства. В компании позднее пояснили, из-за ареста банковского счета Google Россия стало невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и выплаты им зарплаты. В то же время, несмотря на инициирование банкротства и закрытие офиса, Google намерена продолжить работу в России.


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Соответствующее заявление о несостоятельности организации поступило в суд 16 июня. На данный момент пока не назначена дата рассмотрения его обоснованности. 

Как отмечал ранее зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, добровольный уход с российского рынка невыгоден Google как с точки зрения собственного имиджа, так и в плане долгосрочной стратегии. 



#IT #интернет #международные отношения

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По материалам: pnp.ru

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