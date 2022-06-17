Российское подразделение Google подало заявление о банкротстве

09:23 Автор: Виктория Карташева

В Арбитражном суде Москвы зарегистрировали заявление компании ООО «Гугл», российского подразделения Google, о банкротстве. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

В мае стало известно, что ООО «Гугл» планирует подать заявлениео банкрoтстве, поскольку не может исполнять обязательства. В компании позднее пояснили, из-за ареста банковского счета Google Россия стало невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и выплаты им зарплаты. В то же время, несмотря на инициирование банкротства и закрытие офиса, Google намерена продолжить работу в России.





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Соответствующее заявление о несостоятельности организации поступило в суд 16 июня. На данный момент пока не назначена дата рассмотрения его обоснованности.

Как отмечал ранее зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, добровольный уход с российского рынка невыгоден Google как с точки зрения собственного имиджа, так и в плане долгосрочной стратегии.

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