Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и России развивается по восходящей
Тема: Петербургский международный экономический форум
18:07 Автор: Иван Попов
Сотрудничество Китая и Россия развивается по восходящей, заявил председатель республики Си Цзиньпин в ходе видеообращения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Китайский лидер в своем выступлении также подчеркнул необходимость содействия экономической глобализации и устранения барьеров для торговли.
По его словам, государствам следует бороться с продовольственными и энергетическими кризисами сообща.
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