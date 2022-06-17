Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и России развивается по восходящей
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Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и России развивается по восходящей

Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и России развивается по восходящей

Тема: Петербургский международный экономический форум


18:07  Автор: Иван Попов



Сотрудничество Китая и Россия развивается по восходящей, заявил председатель республики Си Цзиньпин в ходе видеообращения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Китайский лидер в своем выступлении также подчеркнул необходимость содействия экономической глобализации и устранения барьеров для торговли.

По его словам, государствам следует бороться с продовольственными и энергетическими кризисами сообща.

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#Китай #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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