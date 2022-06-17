Татьяна Тарасова вмешалась в скандал с Александрой Трусовой
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Татьяна Тарасова вмешалась в скандал с Александрой Трусовой

Татьяна Тарасова вмешалась в скандал с Александрой Трусовой
Тренер Татьяна Тарасова высказала свое мнение о фигуристке. Александра Трусова никак не может простить себе второе место, которое завоевала на минувшей Олимпиаде в Пекине. Ее обошла Анна Щербакова, несмотря на то, что фигуристка сделала пять четверных. Александра Трусова накануне снова решила вспомнить старые обиды и дала интервью, в котором призналась, что всегда работала на результат и рекорд, но в данном случае она хотела получить золотую олимпийскую медаль. «Мне всегда важны рекорды. Но эта медаль — та, которую, как я считаю, заслужила своим прокатом, мне была важна. Именно эта медаль. О других медалях, которые я по причине своих прокатов не получила, не жалею. А в Пекине я пыталась, я добилась своей цели. И важна для меня была только эта медаль», — сказала фигуристка.
Татьяна Тарасова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Этот укол в сторону Анны Щербаковой сегодня обсуждает весь мир фигурного катания. Некоторые поддерживают «русскую ракету» (прозвище Трусовой — прим. «З-ая.ру»), другие же считают ее слова некорректными. Так, в спор включилась легендарный тренер Татьяна Тарасова. «Был хоть один судья, который поставил ее на первое место? Не было. Наверное, сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всем надо саму себя. Считаю, программа Саши сделана на много лет вперед. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа», — объявила тренер. Отметим, что 17-летняя Трусова еще после проката высказала свое недовольство и устроила истерику в подтрибунном помещении, которую видел весь мир. Затем она отказалась фотографироваться с медалью и даже забыла ее на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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