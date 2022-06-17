В Fall Guys пройдет кроссовер с Halo после релиза игры на Xbox

Вадим Карасев





21 июня игра Fall Guys выходит на Xbox, одновременно с переходом игры на условно-бесплатную модель распространения. К этому событию разработчики готовят кроссовер с Halo.

Создатели Fall Guys объявили, что 30 июня в игре стартует кроссовер с Halo. Все детали пока не раскрываются, но из трейлера уже можно видеть, что игроков ждут различные костюмы в стиле популярного шутера Xbox. Сам ивент по Halo в Fall Guys будет называться «Спартанские разборки» (Spartan Showdown). Игроков ждет костюм не только Мастера Чифа, но и различных его врагов — брутов и грантов.

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Напомним, что подписчиков Game Pass Ultimate ждут различные бонусы в Fall Guys, о чем разработчики сообщали ранее.