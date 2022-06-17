В спальне лондонской старушки нашли картину итальянского Ренессанса

Вадим Карасев

Аукционный дом Dawsons Auctioneers продал за 255 тысяч фунтов стерлингов (320 тысяч долларов США) картину, найденную в спальне 90-летней жительницы Лондона. Эксперты аукционного дома считают, что «Мадонна с младенцем» была написана одним из последователей итальянского художника Филиппино Липпи в XVI веке.

Картину обнаружила эксперт аукционного дома Шивон Тиррелл (Siobhan Tyrrell). «Я была совершенно потрясена, когда увидела эту раннюю религиозную картину, висевшую над ее кроватью, — говорит Тиррелл. — Она буквально светилась качеством!» На картине изображена задумчивая Дева Мария, держащая младенца Иисуса, играющего с двумя ангелами. Насыщенный красный цвет платья Марии и зеленые развевающиеся складки одеяния ангела на переднем плане контрастируют с облачной сельской местностью на заднем плане. Хозяйка картины в молодости приехала в Великобританию из Италии, картину она унаследовала от своего отца и владела ей более 30 лет.

Филиппино Липпи (1457/58–1505) был сыном известного художника Фра Филиппо Липпи. Он учился сперва у своего отца, затем у Сандро Боттичелли. Работал с Боттичелли, Перуджино и Гирландайо над фресками на вилле Лоренцо Медичи в Спедалетто. С 1488 года работал в Риме. Возможно, его самое известное произведение находится в римской церкви Санта-Мария-Сопра-Минерва, недалеко от Пантеона, где он украсил фресками капеллу Карафа. Во Флоренцию Липпи вернулся около 1494 года. В день его похорон мастерские всех художников города прекратили работу в знак траура. Известный искусствовед Пол Джордж Коноди писал о Липпи, что «некоторые его качества показывают, что он был самым тонким психологом своего времени, самым современным по духу из всех художников эпохи Возрождения».

Хотя аукционный дом не приписал произведение самому Липпи, возможно, участники торгов предположили обратное, сообщает Artnet. Только пять картин Липпи были проданы дороже, чем эта «Мадонна с младенцем». Самая высокая цена была установлена ​​в 2005 году на аукционе Christie’s в Нью-Йорке, где картина «Кающаяся Мария Магдалина» была продана за 2,3 миллиона долларов. Продажа картины стала долгожданным выходом для семьи, которая изо всех сил пытается оплатить медицинские счета ее бывшей владелицы, в прошлом году переехавшей в дом престарелых. Она страдает деменцией, и вырученные средства пойдут на ее лечение.