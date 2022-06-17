Виктория Тарасова призналась, что ее жизнь превратилась в ад

Актриса Виктория Тарасова рассказала о бесконечных операциях и боли. Два года назад Виктория Тарасова сломала руку. В итоге ей пришлось делать операцию, которая обернулась для нее большими проблемами со здоровьем. Уже второй год серьезная проблема не дает Виктории Тарасовой жить спокойно. По ее словам, проблемы с ключицей беспокоили ее уже давно. Потом и вовсе была получена травма, которая отразилась на работе плечевого сустава. «Сделали одну операцию, вторую, но проблема не ушла», — говорит звезда сериала «Глухарь». Все это время Виктория ходит по врачам и не знает, когда ее проблемы кончатся. В итоге, на новые съемки популярного шоу «За гранью» телеканала НТВ актриса пришла в специальном ортопедическом приспособлении, которое защищает ее руку. Количество операций она уже и не может вспомнить. А жизнь превратилась в постоянные походы к врачу.Виктория Тарасова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Два года сплошных лечений и таблеток. Представляете, как только я дергала рукой, начинала шевелиться вся конструкция — моментально боль проявлялась во всем теле», — рассказала актриса в эфире шоу. Напомним, два года назад актриса подняла ящик с помидорами и сильно травмировала руку. Из-за этого несколько месяцев Виктория Тарасова мучилась от страшной боли. Как ни странно, врачи долгое время не могли поставить ей точного диагноза и спасти от жуткого болевого синдрома. «Я уже прошла четырех врачей. Один говорит одно делать, другой – другое. Я все их рекомендации выполняю. Но у меня все равно в плече что-то катается. И дикая боль, которую терпеть просто невыносимо», – рассказывала артистка. В результате Виктории все-таки сделали операцию, которая длилась два с половиной часа, а отходила от нее актриса сутки. Но как выяснилось, на этом дело не закончилось.