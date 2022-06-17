Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
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Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас

Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер байопика о Мэрилин Монро "Блондинка", главную роль в котором исполнила Ана де Армас.


В основу сюжета фильма лег роман Джойс Кэрол Оутс, который рассказывает историю актрисы Нормы Джин Бейкер, известной всему миру под именем Мэрилин Монро. События фильма разворачиваются в 1950—1960-х годах.

Над проектом работал режиссер и сценарист Эндрю Доминик. В фильме также снимались Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Каспар Филлипсон, Тоби Хасс, Сара Пакстон и другие.

Премьера биографической драмы состоится этим летом на Венецианском кинофестивале, 23 сентября фильм выйдет на платформе Netflix.


Кадр из фильма "Блондинка"




Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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