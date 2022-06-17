За Аллу Пугачеву заступилась солистка группы «Мираж»

Многие осуждают певицу Аллу Пугачеву за побег в Израиль. Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева попросила снисходительно относиться к выбору певицы Аллы Пугачевой, которая уехала из России несколько месяцев назад. «Каждый человек свободен в своем выборе. Пусть этот выбор будет на совести каждого из нас. Мы свой выбор сделали уже давно», сказала Екатерина Болдышева.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Болдышевой, они много лет работала за границей. Вполне бы могла позволить себе жить за рубежом, но предпочла другой путь. За границу она ездит только на гастроли. За последний год побывали с концертами в Турции, на Кипре, в Казахстане и Молдове, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург». Напомним, что Алла Пугачева в будущем планирует вернуться в Россию. Она отмечала, что это случится ближе к сентябрю, когда ее дети пойдут в третий класс Первой московской гимназии.