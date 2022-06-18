Аксаков: Законопослушные зарубежные банки должны продолжать работу в РФ

Тема: Петербургский международный экономический форум

10:46 Автор: Варвара Комарова

Источник: РИА Новости

Зарубежные банки, соблюдающие российские законы, должны продолжать работать в стране, однако их роль в финансовой системе РФ незначительна. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий отметил, что иностранные банки в России представлены в небольшом количестве, и они не только из недружественных стран.

«Если они соблюдают российское законодательство и ничего такого зловредного не делают, не наносят вред нам, продолжают оказывать финансовые услуги, почему их не оставлять? Я бы, скажем так, не брал за принцип работы — око за око, зуб за зуб. Ничего хорошего мы от этого не получим», — приводит слова Аксакова РИА «Новости».

При этом доля рынка, которую занимают такие банки, ничтожна — российская экономика много не потеряет, если они уйдут, добавил депутат.

Евросоюз с 14 июня отключил три российских банка от межбанковской системы SWIFT. В санкционный список вошли Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Ранее от международной финансовой системы были отключены ВТБ, ВЭБ. РФ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банки «Россия» и «Открытие».

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