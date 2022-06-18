Алексей Панин наехал Шахназарова

Актер Алексей Панин высказался о словах журналиста. Артист, давно покинувший Россию, выложил в своем Telegram-канале ролик с оскорбительными словами в адрес журналиста Михаила Шахназарова. Панину не понравилось высказывание Шахназарова в адрес Лии Ахеджаковой: журналист использовал такое слово, как «эпизодница». Панин решил заступиться за актрису:Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Лия Меджидовна Ахеджакова — превосходная актриса. И не Михаилу, прости Господи, Шахназарову обсуждать ее актерские способности», — сказал он на видео, добавив несколько оскорбительных эпитетов. Напомним, что Панин уже не раз высказывался в таком роде в адрес российских знаменитостей. При этом уехавший из страны актер всячески поддерживает тех своих коллег, кто осуждает спецоперацию на Украине: Бориса Гребенщикова, Лию Ахеджакову и других, сообщает издание «МК».