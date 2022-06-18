Анонсирована Project Vitriol — сюжетная RPG от создателей Frostpunk и This War of Mine

Вадим Карасев

Издательство 11 bit studios, которое известно по проектам Frostpunk и This War of Mine, представило новую игру — Project Vitriol. Проект описывается как крупнейший, из когда либо разрабатываемых командами издательства. Указано, что Project Vitriol — это ролевая сюжетная RPG, которая полноценно будет представлена этим летом, пока список платформ и дата релиза не раскрывается. Создатели Project Vitriol говорят, что бюджет игры — 3,8 млн долларов.

Руководитель проекта Якуб Рокош следующим образом описывает игру:

Наша игра — это глубокая, морально неоднозначная ролевая игра, основанная на повествовании. Но позвольте мне немного раскрыть настоящую суть: игра посвящена эзотерической стороне реальности, той темной части мира, которую большинство из нас не видит и не осознает. Но тьма — она там, таится за каждым углом. Она внимательно наблюдает за нами из тени, и, знаем мы об этом или нет, она берет свое, следя за тем, чтобы у нас был долг, который нужно заплатить.

История начинается в том месте и в то время, когда реальность, фольклор, энергия и мистицизм встретились в плавильном котле: Варшава начала XX века, под имперским русским царством.