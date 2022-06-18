Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
ВРЕМЯ ТИХИХ СЕМЕЙНЫХ РАДОСТЕЙ С 18 июня начинается транзит Венеры в знаке Тельца! Венера является управителем этого знака, поэтому транзит принесет нам много хорошего. 💞В отношениях со второй половинкой наступит гармония, захочется побольше времени проводить вместе, дарить друг другу подарки, появится больше нежности и желание обниматься. Но следите за своей привязанностью, не стоит излишне ревновать или тотально контролировать своего партнера. 👩‍🎨Для творческих людей во время этого транзита наступит благоприятное время. Все будет получаться легко и с удовольствием. Также возможно создание чего-то нового и необычного. У не особо творческих личностей появится интерес к этой сфере. 💆‍♀️Многих из нас потянет на дорогие процедуры красоты – SPA-салоны, массаж, косметические ритуалы и т.д. Появиться желание обновить свой гардероб качественной одеждой и обувью, обставить квартир или дом прекрасной мебелью, заполнить косметичку дорогой косметикой и т.д. Но придется долго и упорно искать действительно красивое, качественное и дорогое. Главное не сильно на это все тратить, и не забыть про свои счета. 💵Телец любит копить деньги. Поэтому увеличении и пополнение своих копилок, весьма вероятно. Также может расшириться круг общения и в этот период легко будет найти общий язык с людьми. 🍰Захочется побаловать себя разными вкусняшками. Но главное не переедать, фигуру потом восстанавливать будет сложнее, чем поддаться мимолетному наслаждению😉 Так как Тельцы очень семейный и земной знак, то многие задумаются о создании семьи, налаживанию своего быта, стабилизации своего материального положения. 👉Венера пробудет в Тельце до 13 июля. https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Сергей Горобченко потерял родного человека
Сергей Горобченко потерял родного человека
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Вестерн про вампиров Evil West получил геймплейную демонстрацию
Вестерн про вампиров Evil West получил геймплейную демонстрацию
Разработчики Diablo IV уверены в релизе в 2023 году
Разработчики Diablo IV уверены в релизе в 2023 году
Классика в гифках: убойный юмор польского дизайнера
Классика в гифках: убойный юмор польского дизайнера
40 отвратительных гостей отелей и Airbnb, которым уготован отдельный котел в аду
40 отвратительных гостей отелей и Airbnb, которым уготован отдельный
На концерте Максим дежурят врачи
На концерте Максим дежурят врачи
Татьяна Тарасова вмешалась в скандал с Александрой Трусовой
Татьяна Тарасова вмешалась в скандал с Александрой Трусовой
16 любопытных фотографий, на которых вам померещатся коты, но на самом деле их там и в помине нет
16 любопытных фотографий, на которых вам померещатся коты, но на
Digital Foundry провели первый анализ Starfield по геймплейному трейлеру
Digital Foundry провели первый анализ Starfield по геймплейному
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном и делится фото
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном

Топ на сегодня

Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции
Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции
Елена Проклова в ужасе от своей пенсии
Елена Проклова в ужасе от своей пенсии
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух дней ПМЭФ-2022
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух
Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас

Еще по теме

Лариса Андерсен рассказала о влиянии Венеры на женщин
Астрологический прогноз от Лариса Андерсен на четверг 16,06,2022
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022