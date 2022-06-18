Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем

ВРЕМЯ ТИХИХ СЕМЕЙНЫХ РАДОСТЕЙ С 18 июня начинается транзит Венеры в знаке Тельца! Венера является управителем этого знака, поэтому транзит принесет нам много хорошего. 💞В отношениях со второй половинкой наступит гармония, захочется побольше времени проводить вместе, дарить друг другу подарки, появится больше нежности и желание обниматься. Но следите за своей привязанностью, не стоит излишне ревновать или тотально контролировать своего партнера. 👩‍🎨Для творческих людей во время этого транзита наступит благоприятное время. Все будет получаться легко и с удовольствием. Также возможно создание чего-то нового и необычного. У не особо творческих личностей появится интерес к этой сфере. 💆‍♀️Многих из нас потянет на дорогие процедуры красоты – SPA-салоны, массаж, косметические ритуалы и т.д. Появиться желание обновить свой гардероб качественной одеждой и обувью, обставить квартир или дом прекрасной мебелью, заполнить косметичку дорогой косметикой и т.д. Но придется долго и упорно искать действительно красивое, качественное и дорогое. Главное не сильно на это все тратить, и не забыть про свои счета. 💵Телец любит копить деньги. Поэтому увеличении и пополнение своих копилок, весьма вероятно. Также может расшириться круг общения и в этот период легко будет найти общий язык с людьми. 🍰Захочется побаловать себя разными вкусняшками. Но главное не переедать, фигуру потом восстанавливать будет сложнее, чем поддаться мимолетному наслаждению😉 Так как Тельцы очень семейный и земной знак, то многие задумаются о создании семьи, налаживанию своего быта, стабилизации своего материального положения. 👉Венера пробудет в Тельце до 13 июля. https://vk.com/larisaandersen