Байден переговорит с лидером КНР

17:33 Автор: Варвара Комарова

Президент США Джо Байден намерен вскоре переговорить с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Белого Дома.

По словам американского лидера, переговоры с Цзиньпином состоятся скоро.

Ранее глава КНР выступил с видеообращением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что сотрудничество Китая и Россия развивается по восходящей, а также подчеркнул необходимость содействия экономической глобализации и устранения барьеров для торговли. По его словам, государствам следует бороться с продовольственными и энергетическими кризисами сообща.

Си Цзиньпин отметил правомерность действий РФ по защите национальных интересов

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