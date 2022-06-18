Digital Foundry провели анализ геймплея новой Forza Motorsport
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Digital Foundry провели анализ геймплея новой Forza Motorsport

Digital Foundry провели анализ геймплея новой Forza Motorsport


Журналисты Digital Foundry, известные технические специалисты, продолжают анализировать геймплейные демонстрации с Xbox & Bethesda Showcase. Вчера они опубликовали видео с разбором Starfield, а сегодня выпустили ролик, в котором проанализировали Forza Motorsport.

В рамках Xbox & Bethesda Showcase студия Turn 10 показала полноценный геймплей новой Forza Motorsport. Сама студия отмечает, что это самый современный гоночный симулятор, на данный момент. Разработчики уже пообещали, что трассировка лучей в Forza Motorsport будет работать повсеместно, что является одной из главных особенностей новой гонки.

Журналисты Digital Foundry в своем анализе отмечают, что на данный момент геймплейная демонстрация имеет некоторые проблемы, вот основное из их видео:



Заявлено, что геймплей работает в 4K, но Digital Foundry отмечают, что разрешение динамическое, и оно падает вплоть до 1080p.



Кажется, что в некоторых сценах отсутствует сглаживание.



Некоторые признаки реконструкции изображения или VRS.



В новой Forza Motorsport гораздо лучше выглядят объекты по бокам, чем в прошлой части. Деревья в Forza Motorsport были двухмерными, как и рекламные щиты. В новой части деревья трехмерные с самозатеняющимися ветвями, много мелких объектов по бокам — камни, трава и прочее.



На данный момент нет понимания, как игра выглядит на Xbox Series S. Разработчики отмечают, что на младшей консоли есть трассировка лучей.

Напомним, релиз Forza Motorsport назначен на первую половину 2023 года.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Получение займа без справок о доходах. Миф или реальность?
Получение займа без справок о доходах. Миф или реальность?
Гамак, качели, гриль: 10 предметов мебели для отдыха на даче
Гамак, качели, гриль: 10 предметов мебели для отдыха на даче
Digital Foundry провели анализ геймплея новой Forza Motorsport
Digital Foundry провели анализ геймплея новой Forza Motorsport
В Forza Horizon 5 с Series 9 появится 4 новых автомобиля и совместные истории
В Forza Horizon 5 с Series 9 появится 4 новых автомобиля и совместные
Новости Game Pass за 11-18 июня: много новых анонсов, что добавят и удалят
Новости Game Pass за 11-18 июня: много новых анонсов, что добавят и
Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Лянка Грыу рассказала об аутизме сына
Лянка Грыу рассказала об аутизме сына
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие телефестиваля в Монте-Карло
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие
Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри
Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри
Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза
Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Владимир Пресняков показал, что произошло с его сыном Артемием
Владимир Пресняков показал, что произошло с его сыном Артемием

Еще по теме

Digital Foundry провели первый анализ Starfield по геймплейному трейлеру
Digital Foundry: подробный анализ Forza Horizon 5 на Xbox Series X | S и Xbox One
Forza Motorsport нового поколения: сравнение с Forza Motorsport 7, первые детали, скриншоты
Digital Foundry: как работает кампания Halo Infinite на Xbox Series X | S