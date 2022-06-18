Digital Foundry провели анализ геймплея новой Forza Motorsport

Вадим Карасев





Журналисты Digital Foundry, известные технические специалисты, продолжают анализировать геймплейные демонстрации с Xbox & Bethesda Showcase. Вчера они опубликовали видео с разбором Starfield, а сегодня выпустили ролик, в котором проанализировали Forza Motorsport.

В рамках Xbox & Bethesda Showcase студия Turn 10 показала полноценный геймплей новой Forza Motorsport. Сама студия отмечает, что это самый современный гоночный симулятор, на данный момент. Разработчики уже пообещали, что трассировка лучей в Forza Motorsport будет работать повсеместно, что является одной из главных особенностей новой гонки.

Журналисты Digital Foundry в своем анализе отмечают, что на данный момент геймплейная демонстрация имеет некоторые проблемы, вот основное из их видео:

Заявлено, что геймплей работает в 4K, но Digital Foundry отмечают, что разрешение динамическое, и оно падает вплоть до 1080p.Кажется, что в некоторых сценах отсутствует сглаживание.Некоторые признаки реконструкции изображения или VRS.В новой Forza Motorsport гораздо лучше выглядят объекты по бокам, чем в прошлой части. Деревья в Forza Motorsport были двухмерными, как и рекламные щиты. В новой части деревья трехмерные с самозатеняющимися ветвями, много мелких объектов по бокам — камни, трава и прочее.На данный момент нет понимания, как игра выглядит на Xbox Series S. Разработчики отмечают, что на младшей консоли есть трассировка лучей.

Напомним, релиз Forza Motorsport назначен на первую половину 2023 года.

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