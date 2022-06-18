Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
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Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал

Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Дети покойного политика Владимира Жириновского высказались о его последних днях. Внебрачные дети Владимира Жириновского редко появлялись в эфире и не давали интервью. Тем ценней их воспоминания о великом отце, которые они рассказали Андрею Малахову. 17 июня в 21.30 на телеканале «Россия 1» выйдет интервью внебрачных детей Владимира Жириновского, которые в интервью Андрею Малахову впервые решились рассказать про отношения со знаменитым отцом. Интересно, что Владимир Вольфович, несмотря на то, что дети были внебрачные, признал их и всегда был готов помочь. Дочка могла в любой момент позвонить любимому отцу, а сын нередко получал дельные советы, которые помогли ему в карьере.
Владимир Жириновский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Именно они были рядом с ним в последние дни жизни и старались помочь. «Было очень страшно в самом конце. Он понимал, что состояние действительно тяжелое и велики риски. Знал, что находится между жизнью и смертью и боялся этого. В те моменты, когда сознание еще было, даже плакал. Он лежал на такой маленькой подушечке, ему неудобно было лежать на большой подушке — он на ней же и умер», — рассказывает дочь Анастасия Боцан-Харченко. Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн до сих пор корит себя за то, что не узнал раньше о недуге отца. «Возможно он был бы жив, если бы я узнал о его болезни, когда он был дома. Но папа запретил об этом говорить, и я узнал тогда, когда узнал весь мир и вся страна. Я поехал в ЦКБ, выставил охрану, дежурных. Что мог, я сделал. 40 шприцов вкалывали. Легких очень быстро не стало», — признается наследник. Он вспомнил и один из последних разговоров с отцом, который неожиданно сказал: «Я для вас живу». Маститый политик поцеловал ему руки, хотя был очень слаб. «Последние два дня перед смертью начал темнеть, ноги. Я понял, что ткань начала отмирать — с ног начинается. А сердце билось до последнего, в час остановилось», — вспомнил сын.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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