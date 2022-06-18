Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Вадим Карасев

Конец июня обрадует нас обильным ростом дохода и успехом в делах. Все, что нужно, чтобы воспользоваться удачным шансом, это учесть советы астрологов. Следуйте им, если не хотите попасть впросак.

Всем, у кого есть идеи, яркие инициативы или желание заработать деньги, можно приступать к реализации планов. Для трудоголиков и всех, у кого накопилось много забот, наступает продуктивный период. Астрологи советуют не стесняться проявлять инициативу, обращаться за поддержкой к близким и коллегам, а также браться за трудоемкие задачи. Даже те Знаки Зодиака, которым обычно не везет с деньгами, смогут значительно улучшить свое материальное положение.

Овен

Овнам стоит использовать эту неделю для деловых переговоров, поиска своего места в жизни, новой работы. Чтобы собеседования проходили более успешно, астрологи рекомендуют воспользоваться шестью эффективными психологическими советами. Если же планеты и день летнего солнцестояния не пробудят в Овнах новые амбиции, вложить силы можно в сферу отношений. Эти люди обретут успех в деньгах, если смогут контролировать ситуацию и придерживаться выбранного курса. Неделя не особо благоприятна для спонтанных и очень крупных покупок, кредитования.

Телец

Тельцам стоит активизироваться в финансовой сфере максимально сильно. Для повышения доходов можно и нужно больше работать, а также можно обратиться за помощью у магии — провести самый эффективный денежный ритуал. На этой неделе благодаря Венере и солнцестоянию Тельцы смогут ступить на полосу удачи, которая продлится не одну неделю. Для успехов в карьере и деньгах звезды предлагают перестать использовать в работе и бизнесе агрессию. Нужно вести себя тактично и дипломатично, показывая не характер, а исключительно свои навыки.

Близнецы

Сейчас Близнецам нужно немного притормозить, чтобы можно было успокоиться и оценить сложившуюся ситуацию здраво. Астрологи считают, что Близнецы смогут понять, чего они действительно хотят получить от жизни. Это заставит их идти вперед с новой силой. Чтобы на новом пути было проще преодолевать возможные финансовые неурядицы, стоит пользоваться самыми действенными оберегами для денежного благополучия. При наличии цели Близнецам важно проявить максимум усердия и трудолюбия. Венера, переходящая в их Знак в четверг, откроет отличные возможности для увеличения дохода.

Рак

Астрологи Ракам рекомендуют быть смелее и не искать решение сложных вопросов там, где их по определению быть не может. Вся необходимая информация где-то рядом — в сознании этих людей. Лишь внутренний голос ответит на вопросы о том, как преуспеть в жизни, и удастся ли получить материальное удовлетворение от текущих задач. Также полезно перед важными событиями пользоваться заговорами на удачу. Это придаст Ракам нужной уверенности в себе. Очень полезными станут покупки для дома, подарки близким людям и всё, что связано с хобби.

Лев

Львам стоит начать неделю с поисков мотивации. Вполне возможно, что новые поставленные цели и задачи смогут пробудить во Львах желание работать, добиваться покорения новых высот. Не исключено, что многие Львы смогут получить повышение в должности, прибавку к зарплате, либо приглашение на новое место работы с более высокой зарплатой и интересными обязанностями. Надеяться на легкий и быстрый заработок не стоит. Астрологи советуют двигаться вперед и не бояться экспериментов, если только игра стоит действительно свеч.

Дева

Текущие задачи для Дев могут протекать с переменным успехом. Сосредоточиться стоит на самом важном, не строя перед собой слишком амбициозных планов. Размеренная работа будет намного выгоднее, нежели риски и авантюры. Чтобы постоянно быть в максимально продуктивном состоянии, астрологи советуют следовать десяти правилам обретения сильной энергетики. Девы могут покорить любые вершины, но важно не перегореть на пути к целям. Нет ничего зазорного в том, чтобы отдохнуть или попросить о помощи близкого человека, друга, коллегу.

Весы

Весов ждет не самая продуктивная неделя в плане карьеры и заработка, но зато интересная и яркая. Ночные светила дадут этим людям неплохую энергетическую подпитку. Чтобы достичь состояния потока, астрологи советуют забыть о зависти и начать искренне радоваться чужим успехам. Важно понимать, что положительные эмоции заряжают нас получше талисманов и звезд. Доброта и открытость поможет умножить свои шансы на успех и открыть финансовый канал. Чтобы избавиться от негатива в душе, можно воспользоваться пятью эффективными упражнениями.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить о том, что жизненный путь меняет в первую очередь сила мысли. Пришла пора поверить в свой финансовый успех и начать делать то, что приносит удовольствие. Под покровительством сильной Венеры появится шанс найти то дело, которое будет удовлетворять Скорпионов не только морально, но и материально. Люди данного Знака смогут найти решение сложные вопросов, выбраться из финансовой ямы и разобраться с долгами. Главное сейчас — не давать никому взаймы и самим не оформлять кредитов.

Стрелец

У Стрельцов начало недели будет непростым. В понедельник и в любой другой день можно попробовать воспользоваться утренней медитацией на удачные события. Если медитировать не хочется, можно просто встать пораньше и заняться чем-то приятным. Людям данного Знака на этой неделе удастся найти начать новое дело, которое полностью соответствует их запросам и характеру. Если работа мечты еще не найдена, начиная со вторника можно заняться ее поисками. 21 июня произойдет летнее солнцестояние, которое подарит шанс выйти на новые витки в развития в бизнесе и карьере.

Козерог

Это будет благоприятное время для принятия финансовых решений, которые могут кардинально изменить жизнь. Можно заниматься покупками, вкладывать средства в недвижимость, ценные бумаги. В общении с деловыми партнерами и начальством полезно будет использовать дар убеждения. Ночные светила открывают перед Козерогами перспективные возможности. За эти семь дней можно успеть решить все важные задачи, достигнуть намеченной цели, увеличить свои доходы. Для этого потребуется лишь работать с полной отдачей, что козероги делать умеют лучше всего.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям приготовиться к активным действиям. Помимо активности на работе можно воспользоваться несколькими способами увеличения денежного потока. Это может спровоцировать рост доходов, появление творческого запала, уверенности в себе. Это будет отличная неделя для Водолеев, чья работа связана с творчеством. Деловая активность и креативный взгляд на привычные вещи принесут больше денег, откроют новые возможности. Звезды хотят, чтобы Водолеи не ленились. Многим людям этого Знака удастся получится выйти победителями из сложных ситуаций.

Рыбы

Рыбам можно смело заниматься шопингом. Можно покупать все, что душе угодно. Что касается работы, то людям этого Знака нужно оставаться энергичными и полными сил, поскольку неделя обещает быть насыщенной. Несколько важных советов помогут Рыбам преуспеть в этом направлении. Неделя подходит для собеседований, саморекламы, продвижения новых идей. Очень важно обеспечить себе комфортные условия работы. Также многие Рыбы смогут найти дополнительный источник дохода. При поступлении новых средств необходимо в первую очередь избавиться от долгов.