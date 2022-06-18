Гамак, качели, гриль: 10 предметов мебели для отдыха на даче

Вадим Карасев

Лето — традиционный дачный сезон. Курортам и дальним путешествиям многие предпочитают свои шесть (или больше) соток за городом. Но для идеального отдыха надо обставить участок всем для этого необходимым. В новой подборке редактор моды Надя Бесчетникова собрала 10 самых нужных для релакса предметов мебели.

1.Садовые качели с москитной сеткой

Цена: 78 389 руб.

Если раньше дача ассоциировалась с огородом и работой в саду, то сегодня многие рассматривают загородный участок исключительно как место отдыха. Так что начнем подборку с качелей, где как раз можно расслабиться после городской суматохи всей семьей или большой компанией. Крыша и сетка защитят от насекомых и жары, так что провести там можно хоть целый день.





2.Шезлонг из массива березы

Цена: 3 465 руб.

Любители загара, наоборот, будут искать лучшее место, куда можно поставить шезлонг и принимать солнечные ванны. Деревянную модель из массива березы оценят поклонники экостиля.





3.Гриль-смокер

Цена: 27 842 руб.

Известно, что на природе повышается аппетит, да и какой дачный сезон без гриля и шашлыков. Эту модель в стиле ретро оценят настоящие эстеты. Впрочем, и в практичности ей не откажешь — модель позволяет жарить на гриле, на шампурах и барбекю, готовить блюда горячего копчения.





4.Обеденная группа

Цена: 187 600 руб.

Есть на даче хочется на свежем воздухе, так что без обеденной группы тоже не обойтись. Классический вариант садовой мебели спокойного бежевого оттенка — универсальный вариант для любой дачи.





5.Садовый зонт

Цена: 116 990 руб.

Дополнить обеденную группу можно зонтом, чтобы скрыться от палящего полуденного солнца.





6.Гамак

Цена: 80 181 руб.

Ну а после обеда, как известно, снова полагается отдых. Тут уже каждому захочется уединиться. Кто-то предпочитает полежать (и, может быть, даже вздремнуть) в гамаке...





7.Подвесное кресло

Цена: 12 946 руб.

...ну а кто-то уютно устроится в подвесном кресле с книгой.





8.Надувной спа-бассейн

Цена: 45 590 руб.

Не все могут похвастать удачным расположением дачи у реки, и чтобы заполучить личный "водоем", некоторым дачникам приходится потратиться на бассейн. Если капитальное строительство в ваши планы пока не входит, то стоит присмотреться к каркасным бассейнам — в этом сегменте можно найти и "продвинутые" модели с функцией гидромассажа.





9.Садовая беседка

Цена: 57 990 руб.

Вечером приятно собраться всем вместе в беседке и проводить день за бокалом вина или морса из свежесобранных ягод — ведь все-таки летом на даче принято набираться витаминов.





10.Газовый уличный обогреватель

Цена: 31 990 руб.

На случай холодных вечеров можно припасти и уличный обогреватель — с ним можно легко продлить дачный сезон и наслаждаться в саду золотой осенью.





Надя Бесчетникова