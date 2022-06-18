Гамак, качели, гриль: 10 предметов мебели для отдыха на даче
Лето — традиционный дачный сезон. Курортам и дальним путешествиям многие предпочитают свои шесть (или больше) соток за городом. Но для идеального отдыха надо обставить участок всем для этого необходимым. В новой подборке редактор моды Надя Бесчетникова собрала 10 самых нужных для релакса предметов мебели.
1.Садовые качели с москитной сеткой
Цена: 78 389 руб.
Если раньше дача ассоциировалась с огородом и работой в саду, то сегодня многие рассматривают загородный участок исключительно как место отдыха. Так что начнем подборку с качелей, где как раз можно расслабиться после городской суматохи всей семьей или большой компанией. Крыша и сетка защитят от насекомых и жары, так что провести там можно хоть целый день.
2.Шезлонг из массива березы
Цена: 3 465 руб.
Любители загара, наоборот, будут искать лучшее место, куда можно поставить шезлонг и принимать солнечные ванны. Деревянную модель из массива березы оценят поклонники экостиля.
3.Гриль-смокер
Цена: 27 842 руб.
Известно, что на природе повышается аппетит, да и какой дачный сезон без гриля и шашлыков. Эту модель в стиле ретро оценят настоящие эстеты. Впрочем, и в практичности ей не откажешь — модель позволяет жарить на гриле, на шампурах и барбекю, готовить блюда горячего копчения.
4.Обеденная группа
Цена: 187 600 руб.
Есть на даче хочется на свежем воздухе, так что без обеденной группы тоже не обойтись. Классический вариант садовой мебели спокойного бежевого оттенка — универсальный вариант для любой дачи.
5.Садовый зонт
Цена: 116 990 руб.
Дополнить обеденную группу можно зонтом, чтобы скрыться от палящего полуденного солнца.
6.Гамак
Цена: 80 181 руб.
Ну а после обеда, как известно, снова полагается отдых. Тут уже каждому захочется уединиться. Кто-то предпочитает полежать (и, может быть, даже вздремнуть) в гамаке...
7.Подвесное кресло
Цена: 12 946 руб.
...ну а кто-то уютно устроится в подвесном кресле с книгой.
8.Надувной спа-бассейн
Цена: 45 590 руб.
Не все могут похвастать удачным расположением дачи у реки, и чтобы заполучить личный "водоем", некоторым дачникам приходится потратиться на бассейн. Если капитальное строительство в ваши планы пока не входит, то стоит присмотреться к каркасным бассейнам — в этом сегменте можно найти и "продвинутые" модели с функцией гидромассажа.
9.Садовая беседка
Цена: 57 990 руб.
Вечером приятно собраться всем вместе в беседке и проводить день за бокалом вина или морса из свежесобранных ягод — ведь все-таки летом на даче принято набираться витаминов.
10.Газовый уличный обогреватель
Цена: 31 990 руб.
На случай холодных вечеров можно припасти и уличный обогреватель — с ним можно легко продлить дачный сезон и наслаждаться в саду золотой осенью.