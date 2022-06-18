Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, которая, к слову, обещает быть крайне позитивной. Астрологи провели анализ предстоящих семи дней и дали очень важные советы каждому Знаку Зодиака о том, где и как нужно искать счастье.

Это хорошее время, ведь нас ждет летнее солнцестояние 21 июня, а также переход Венеры в Знак Близнецов, который хоть и ослабит ее, но все равно останется днем силы, ведь в Близнецах данной планете вполне комфортно. Это значит, что Вселенная будет раскрывать преимущественно положительные стороны Знаков Зодиака. Это отличное время, в которое вы сами можете выбирать способ отдыха, а также распределять приоритеты так, как вам вздумается.

Овен

Овнам звезды и планеты помогут найти свое предназначение, поставить жизненно важные цели и понять, зачем они живут в нашем мире. Ускорить при желании этот процесс можно посредством трех духовных способов. Овнов ждем время озарений, воодушевления и духовного подъема. Основу успеха будет составлять хорошее настроение. Чем оно лучше, тем Овны счастливее и продуктивнее. Астрологи настоятельно рекомендуют окружать себя людьми-оптимистами, строить новые деловые и любовные отношения, ходить по магазинам, решать насущные проблемы.

Телец

Тельцов ожидает хорошая, яркая и запоминающаяся неделя. Единственное, что им сейчас будет необходимо в самую первую очередь — это научиться отвечать на оскорбления правильно, чтобы сохранить свое биополе. Не исключено, что у них появятся новые враги, соперники в делах ив любви. Многие их этих людей захотят насолить Тельцам. Как бы то ни было, лучше сохранять тактичность и быть предельно внимательными с тем, что говорят они сами. Провокации могут привести к необратимым последствиям, причем не самым приятным.

Близнецы

Близнецам на этой неделе звезды с планетами помогут избавиться от апатии, лени. Заговоры от тоски и уныния ускорят этот процесс. Пришло время действовать — работать, отдыхать, любить и развлекаться. Словом, в период с 20 по 26 июня всё хорошо понемногу. Уходить с головой в дела или отдыхать все эти дни точно не стоит. Также не желательно объяснять причины своих поступков негативным людям, оправдываться перед агрессорами нельзя. Иначе они почувствуют свою силу и начнут проявлять еще больше негатива и постараются начать манипулировать Близнецами.

Рак

Раки смогут заставить энергетические потоки Вселенной работать на себя. В этом им поможет толика уверенности, оптимизм и знание восьми законов энергии. В конце недели могут обостриться негативные отношения с людьми на работе. Как говорили в одном фильме, те, кто нас не любит, делятся на два типа: на тех, кто недалек и на тех, кто просто нам завидует. Скорее всего, будет больше людей второй категории. Справиться с ними достаточно просто — не нужно говорить им о своих успехах и провоцировать на обсуждение тех вещей, о которых Раки говорить не хотят.

Лев

Львам предстоит много общаться с людьми, хотят они этого или нет. Скорее всего, их ждут новые знакомства в деловой сфере и в целом по жизни. К сожалению, не все люди окажутся приятными, так что Львам лучше начать пользоваться простой и эффективной методикой анализа характера по морщинам на лице. В отношениях Львов ожидает глобальная перезагрузка. Скорее всего, им удастся привнести в любовь нечто новое. Это будет интересное общее занятие, эмоции, страсть. В этом и в других важных жизненных вопросах можно довериться интуиции.

Дева

Девам в борьбе с неурядицами и в попытках достичь больших высот в делах и работе поможет сила позитивного мышления. Эти люди много думают и размышляют о бытие, о будущем и прошлом, но лучше не закапываться в рассуждения слишком сильно, а то так можно проглядеть новые возможности, коих на этой неделе может быть немало. Каждое действие Дев в делах и работе должно быть целесообразным и обоснованным. Риски и авантюры сейчас не лучшее решение. В остальных сферах можно действовать в привычном ритме.

Весы

Весам следует начать борьбу за светлое будущее прямо сейчас. Нужно бороться с негативными программами, менять свою жизнь и мышление. Астрологи советуют представителям данного Знака действовать максимально активно и решительно. В противном случае они могут упустить нечто крайне важное. Отличное положение планет и Луны сделает так, что Весы смогут свернуть горы там, где еще вчера вы бы смирились с поражением и сделали шаг назад. Они станут смелее, умнее, эффективнее. У них обострится память и внимание.

Скорпион

Скорпионам необходимо будет идти вперед, не взирая на слова окружающих людей о том, что они чего-то не смогут. Если в данный момент эти люди переживают черную полосу, избавиться от нее будет проще обычного. В этом им помогут три магических способа и капелька веры в себя. Чтобы не усугублять возможные проблемы в делах и в работе, лучше заняться экономией времени, а не денег. Время станет для людей этого Знака самым ценным ресурсом. Нужно быть осторожнее, так как есть вероятность появления любовных треугольников.

Стрелец

Стрельцам важно помнить о том, что воплощение мечты в реальность происходит благодаря силе мыслей. Чтобы стать счастливее и успешнее, им стоит избавиться от иллюзий, начав видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким его рисуют в фильмах. В общении с людьми астрологи советуют придерживаться тактичности. Стрельцам не стоит ругаться с окружающими и провоцировать или поддерживать конфликты. В таком случае планеты лишат этих людей удачи и хорошего настроения, мотивации.

Козерог

Козерогам на этой неделе стоит быть осторожнее, так как звезды могут заставить их испытать не свойственную им апатию. Побороть это состояние помогут специальные заговоры. В остальном же неделя должна быть удачной и благоприятной. Люди могут стать более токсичными и навязчивыми, но угодить в ловушку чужого влияния Козероги не смогут. Их вера в себя и непоколебимость будут на высоте. Астрологи считают, что нет более лучшего времени для работу и уединения, но общаться все равно стоит — хотя бы с родственниками.

Водолей

Водолеям не стоит заниматься самоанализом. Представителям данного Знака нужно больше думать о будущем, не сожаления о прошлом. Также астрологи советуют научиться правильно общаться с негативными людьми, чтобы защитить себя от их влияния. Не исключено, что они постараются заставить Водолеев сомневаться в себе, пусть даже ненароком. Не стоит впадать в крайности, закрываясь от всех и вся. Общаться нужно, особенно с друзьями и второй половинкой. Добрые и близкие люди помогут Водолеям выгнать из головы ворох дурных мыслей.

Рыбы

Рыбам необходимо помнить о силе слов, которые они произносят. Слова, которые мешают жить счастливо, лучше убрать из лексикона как можно раньше. Для того, чтобы остаться на волне успеха, Рыбам стоит опасаться как минимум трех вещей: уныния, лени и самокопания. В период с 20 по 26 июня этих людей могут начать волновать вопросы и дела, которые раньше скрывались в тени работы. Это отличное время для смены обстановки, покупок, свиданий, изучения чего-то нового, а также поисков новых жизненных целей. Рыбы смогут победить там, где раньше это сделать не удавалось.