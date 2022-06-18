Художественные промыслы получат поддержку

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Ольга Шульга

Предприятия народных художественных промыслов смогут авансом получать субсидии на поддержку производства и продажу продукции. Это предполагает Постановление Правительства, которое вступает в силу 18 июня.

Производителям художественной продукции возместят затраты на оплату энергоресурсов и страховых взносов. В дальнейшем они смогут получать компенсацию авансом, не дожидаясь конца месяца.

В кабмине рассчитывают, что это решение позволит увеличить оборотные средства организаций, работающих в отрасли, и повысить их финансовую устойчивость. Решение будет действовать до конца 2022 года.

Законы, вступающие в силу с 18 июня

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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