Художественные промыслы получат поддержку
Тема: Постановления правительства
02:07 Автор: Ольга Шульга
Предприятия народных художественных промыслов смогут авансом получать субсидии на поддержку производства и продажу продукции. Это предполагает Постановление Правительства, которое вступает в силу 18 июня.
Производителям художественной продукции возместят затраты на оплату энергоресурсов и страховых взносов. В дальнейшем они смогут получать компенсацию авансом, не дожидаясь конца месяца.
В кабмине рассчитывают, что это решение позволит увеличить оборотные средства организаций, работающих в отрасли, и повысить их финансовую устойчивость. Решение будет действовать до конца 2022 года.
Законы, вступающие в силу с 18 июня
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