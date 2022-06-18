Интересные факты о Полнолунии, про которые вы могли не знать
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Интересные факты о Полнолунии, про которые вы могли не знать

Интересные факты о Полнолунии, про которые вы могли не знать

Полная Луна — это пик лунного месяца, его середина и момент максимальной активности ночного светила. Эксперты решили поведать нам о самых интересных фактах про Полнолуние, ведь вы могли о нем многого не знать.


Луна влияет на состояние людей. Ранее мы рассказывали о том, почему Полная Луна может быть опасной и о чем предупреждают нас астрологи в такие дни. Настало время узнать кое-что новое об этом состоянии нашего спутника.

Полнолуния может не быть

Лунный месяц длится двадцать девять с половиной дней. Февраль имеет длину в двадцать девять дней. Иногда случается так, что в феврале Луна не успевает пройти весь путь убывания, обновиться и вырасти до полной фазы.

Полнолуние активизирует хищников

Согласно наблюдениям ученых, сразу после достижения Луны своего максимума энергии, она начинает убывать. В первую неделю после Полнолуния максимально активными становятся животные-хищники. Они активны и перед полной Луной, но ее максимальная яркость заставляет их охотиться чаще.


В древности люди считали удачным понедельник с полной Луной

Возможно, именно поэтому этот день недели называется в английском языке Monday, что созвучно с Moonday — день Луны. В некоторых культурах до сих пор считается, что встреча полной Луны в понедельник является очень хорошей приметой. В противовес хорошему дню был и плохой. Речь идет о воскресенье. Если Полнолуние происходило в этот день, то его считали негативным. В этом есть определенный смысл, ведь воскресеньем управляет Солнце, а оно с Луной, как известно, не самые лучшие друзья, ведь их энергетика прямо противоположна.

На Шри-Ланке полнолуние является священным

Согласно легенде, именно в день полной Луны на свет появился великий Будда, переход к нирване. Это день просветления, поэтому в эту ночь запрещено обманывать людей, употреблять горячительные напитки и переутомляться. Все стараются быть спокойными и миролюбивыми. В некоторых других места Восточной Азии — например, в Таиланде, наоборот, все в этот день веселятся.

Большая Луна называется суперлунием

Луна движется по орбите вокруг Земли не по правильной траектории, а по эллиптической, поэтому иногда она приближается к Земле намного сильнее обычного. Это называется перигеем Луны. Если на этот день выпадает фаза полной Луны, то такое явление называют суперлунием. Ночное светило становится больше, влияет на энергетику и судьбу людей значительно сильнее.


Второе Полнолуние месяца называется Голубой Луной

Как было сказано выше, лунный месяц составляет двадцать девять с половиной дней. Это значит, что иногда полная Луна случается в самом начале месяца, после чего успевает пройти фазу убывания, обновления и роста за оставшиеся дни. Когда в месяце два Полнолуния вместо одного, вторая полная Луна зовется Голубой Луной.

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По материалам: dailyhoro.ru

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