Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения

Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал отмену музыкального конкурса. Накануне стало известно, что Европейский вещательный союз отказался проводить «Евровидение-2023» на территории Украины, участники которой победили в этом году. Рассматривается площадка в Великобритании, занявшая второе место.
Иосиф Пригожин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Продюсер Иосиф Пригожин оценил произошедшее и высказался в свойственной ему эмоциональной манере сайту News.ru. «Кроме смеха у меня это ничего не вызывает. Вообще Европа, как всегда, отличилась, это уже даже не двойные стандарты, а откровенное издевательство над гражданами Украины. Этот конкурс — пережиток прошлого и кроме отвращения уже не способен вызвать никаких других чувств», - признался музыкальный деятель.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Лянка Грыу рассказала об аутизме сына
Лянка Грыу рассказала об аутизме сына
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие телефестиваля в Монте-Карло
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие
Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри
Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри
Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза
Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза
Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день релиза
Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день
Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают
Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают
На концертах Максим дежурит реанимация
На концертах Максим дежурит реанимация
В телеграм-каналах обсуждают "слив" о вывесках Z и "проплаченных" участниках на Московской неделе моды
В телеграм-каналах обсуждают "слив" о вывесках Z и
Отар Кушанашвили жестко прошелся по Ксении Собчак
Отар Кушанашвили жестко прошелся по Ксении Собчак

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном и делится фото
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня

Еще по теме

Пригожин призывает бойкотировать «Евровидение-2017» в Украине
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Иосиф Пригожин взбунтовался против Евровидения