Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал отмену музыкального конкурса. Накануне стало известно, что Европейский вещательный союз отказался проводить «Евровидение-2023» на территории Украины, участники которой победили в этом году. Рассматривается площадка в Великобритании, занявшая второе место.Иосиф Пригожин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Продюсер Иосиф Пригожин оценил произошедшее и высказался в свойственной ему эмоциональной манере сайту News.ru. «Кроме смеха у меня это ничего не вызывает. Вообще Европа, как всегда, отличилась, это уже даже не двойные стандарты, а откровенное издевательство над гражданами Украины. Этот конкурс — пережиток прошлого и кроме отвращения уже не способен вызвать никаких других чувств», - признался музыкальный деятель.