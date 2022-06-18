Кети Топурия устроила шикарную вечеринку для дочки в стиле Барби
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Кети Топурия устроила шикарную вечеринку для дочки в стиле Барби

Кети Топурия устроила шикарную вечеринку для дочки в стиле Барби
Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия с размахом отпраздновала 7-летие дочери. Оливию развлекали аниматоры и даже альпаки. Кети Топурия является одной из самых известных певиц в России. Она выступает с группой «А’Студио». Артистка славится своим вокалом, а также чувством стиля. Несколько лет назад Кети обрела счастье в личной жизни. Теперь она состоит в браке с Львом Деньговым. Звезда подарила ему сына Адама, которому уже один год.
Кети Топурия с дочерью Оливией Кети недавно делилась кадрами из Турции. Она отдохнула на яхте, а также полетала на вертолете. Ее дочке Оливии от первого брака исполнилось семь лет 15 июня.
Кети Топурия Спустя несколько дней артистка закатила для нее роскошную вечеринку в стиле Барби. Под большим белым шатром расположили столы, фотозоны и даже батут. Особым моментом стало то, когда привели альпак. Животные умилили даже саму Кети. Певица в этот день щегольнула в наряде-кимоно и на шпильках.
Кети Топурия с альпаками Она радовалась за наследницу. Напомним, что недавно артистка также отпраздновала день рождения мужа.
Оливия Гейхман Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Получила множество комплиментов и маленькая именинница. «Ого, какой размах», «Просто детская девичья мечта», «Как все красиво», «Оливия просто чудесная», «Достойный праздник для маленькой принцессы», «Стильно, весело», «Ох, альпаки особенно милы», — стали писать подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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