Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие телефестиваля в Монте-Карло
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Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие телефестиваля в Монте-Карло

Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие телефестиваля в Монте-Карло

Княгиня Монако Шарлен вместе с мужем князем Альбером II посетила открытие 61-го телефестиваля в Монте-Карло. Для выхода в свет Шарлен выбрала зеленое платье Lanvin с асимметричным подолом, отделанным оборками.


С тех пор как княгиня вернулась из Швейцарии, где она поправляла здоровье после перенесенной лор-инфекции, к ее фигуре приковано пристальное внимание общественности. Причина тому – слухи о проблемах в семейной жизни княжеской четы, которые подогрело долгое отсутствие Шарлен во дворце. Еще до отъезда в Швейцарию она несколько месяцев лечилась в ЮАР, где и подхватила инфекцию.

Недавно французское издание Voici сообщило, что Альбер II обязался платить супруге 12 млн евро в год за то, чтобы она вместе с ним посещала светские мероприятия и исполняла королевские обязанности, создавая видимость стабильного брака.


Однако сам князь Монако уверяет, что в его отношениях с женой все хорошо.

Мы очень скучали по княгине. И, разумеется, нас очень ранили злые слухи, которые ходили вокруг нас. Но, несмотря на разлуку, мы держались друг за друга и часто общались. Сейчас Шарлен снова с нами, и это самое прекрасное, что могло случиться. Ей стало лучше, и мы, наконец, можем проводить время вместе. Это облегчение и радость для всех нас,

– сказал он в интервью Journal du Dimanche.


Ранее в мае княгиня Монако Шарлен вместе с мужем и детьми посетила детский международный турнир по регби Сент-Девот.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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