Кому Xbox отменил подписки Game Pass — появились разъяснения
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Кому Xbox отменил подписки Game Pass — появились разъяснения

Кому Xbox отменил подписки Game Pass — появились разъяснения


Вчера игроки по всему миру стали жаловаться, что их подписки Game Pass аннулируют. В России эти игроки, в основном, приобретали свои подписки через сайт Plati.ru или через группы в соцсетях, а зарубежные пользователи на сайте Taobao и других подобных сервисах.

Microsoft в официальном посте на форуме дала ответ, кому отменяют подписки Game Pass:

Мы обнаружили определенное количество подписчиков совершили покупку через источники, нарушающие соглашение об использовании служб Майкрософт. Подписки необходимо приобретать непосредственно в цифровом магазине Майкрософт или у проверенных сторонних розничных продавцов.

В том же посте говорится, что весь прогресс на аккаунте таких пользователей сохранится, то есть они не будут заблокированы. Что касается количества таких пользователей, Microsoft говорит, что это «небольшая часть сообщества Xbox Game Pass».

Некоторые известные продавцы, которые занимаются оформлением подписок указанным образом, говорят, что проблема возникла с методом оформления подписки Game Pass, который использовался в октябре-ноябре 2021 года. Тогда некоторые продавцы пользовались багом с ключами на 3-месячный пробный доступ к PC Game Pass, которые использовали несколько раз, а потом конвертировали в Game Pass Ultimate. Если подписка была приобретена таким образом, она, вероятнее всего, будет отменена со стороны Microsoft.

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По материалам: newxboxone

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