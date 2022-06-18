Лера Кудрявцева с мужем и дочерью побывали в гостях у знаменитого дедушки
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Лера Кудрявцева с мужем и дочерью побывали в гостях у знаменитого дедушки

Лера Кудрявцева с мужем и дочерью побывали в гостях у знаменитого дедушки
Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем и дочерью побывала в гостях у своего свекра Сергея Макарова - в прошлом звезды клуба «Крылья Советов». Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Влюбленные недавно отметили 10 лет отношений. У пары подрастает дочка Мария, которой три года. На днях ведущая шоу «Секрет на миллион» вернулась из Сочи, где отдохнула с маленькой наследницей. А вот накануне супруги отправились в гости к родственнику. Макаров решил проведать своего папу. Напомним, что дедушка будущей знаменитости сначала играл за самарскую команду, потом за московский клуб «Динамо». А отец Сергей Макаров прославился в спортивном мире в роли защитника «Крыльев Советов». На новом фото Мария в блестящей куртке, лосинах в горох и косынке сидит на коленках у знаменитого дедушки. Рядом на столе стоит самовар.
Сергей Макаров с внучкой Марией «С дедушкой», – написал Игорь. Поклонники восхитились тем, как выросла Мария. Многие также признались, что Макаров очень похож на своего папу. «Ну что за красавица», «Как классно», «Это легендарный кадр», «Какая Машка тут красивая», «Вот это модница», «Прелестный кадр получился», «А Мария всегда выглядит такой серьезной», «Ого, я его помню», «Классно, что Мария знает своего дедушку», «Вы прекрасный сын!», «Ох, как трогательно», — стали писать подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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