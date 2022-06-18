Лидер боснийских сербов заявил, что Россия не бросает своих друзей

Тема: Петербургский международный экономический форум

15:11 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Россия не оставляет своих друзей. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Додик поблагодарил российского лидера за понимание сложных отношений внутри БиГ и выразил удовлетворение тем, что в России знают об искренней дружбе со стороны Республики Сербской (один из двух энтитетов БиГ), которая никогда не позволит ввести санкции против Москвы.

«Россия не оставляет своих друзей, и я в этом снова убедился после разговора с президентом Путиным в Санкт-Петербурге. Все наши проекты, о которых мы договорились ранее продолжаются, а цена газа остается прежней до конца года», — написал политик в Twitter.

Кроме того, лидер боснийских сербов анонсировал новую встречу с президентом РФ уже в сентябре этого года, в ходе которой планируется оценить ход выполнения совместных проектов.

Накануне Додик заявил, что российские компании построят в Республике Сербской газопровод и две электростанции.

Согласно Дейтонскому соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, подписанному в декабре 1995 года в Париже, государство состоит из двух энтитетов: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербской и округа Брчко. При этом БиГ имеет одну из самых сложных в мире систему устройства власти, которая учитывает интересы трех народов: сербов, хорватов и бошняков.

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины надеется на рост экономического сотрудничества с РФ

#Сербия #международные отношения

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