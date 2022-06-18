Лянка Грыу рассказала об аутизме сына

Актриса Лянка Грыу сделала признание о личной трагедии. Артистка открыто рассказывает о том, как приняла тот факт, что сыну Максиму поставили диагноз «аутизм» и как помогает ребенку проходить этот непростой путь. 34-летняя актриса воспитывает сына, которого родила в браке с режиссером Михаилом Вайнбергом. Когда звезда почувствовала, что здоровье у мальчика стало ухудшаться, то тут же забила тревогу. Лянка пересматривала лечение, которое назначали врачи, потому что понимала: их методы только губят малыша. В итоге Грыу и ее супруг решили переехать в Америку, где обратились к лучшим специалистам, которые поставили верный диагноз и начали терапию, благодаря которой Максиму становилось все лучше. Однако на этом артистка не останавливается, им еще предстоит пройти большой путь.Лянка Грыу с сыном - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Многие годы труда, терпения и терапии. Мы все еще в процессе и работаем над разными аспектами поведения и социализации. Но прогресс меня очень радует», — поделилась она. К слову, недавно Лянка объявила о разводе с Вайнбергом, и, казалось бы, тяжелее всего пришлось их общему сыну. Но Грыу заверила, что Максим спокойно принял ситуацию. «К счастью, он все понял и почувствовал, что ему опасность не угрожает. Для него было важным, чтобы мы с Мишей не ссорились и общались тепло. По его представлениям, почерпнутым из фильмов, когда люди разводятся, они ругаются и обижают друг друга. Мы его на этот счет успокоили, объяснили, что остаемся близкими людьми и родителями, которые его любят», — откровенничала актриса в интервью WomanHit.