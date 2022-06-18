Максим Галкин подрабатывает в Израиле

Телеведущий и шоумен Максим Галкин вынужден браться за любую работу, чтобы содержать семью. Максим Галкин признавался, что в конце февраля потерял в России все свои заработки — шоумен лишился рекламных контрактов и возможности устраивать концерты. Уже четыре месяца Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой живет в Израиле. Три месяца из них Максим Галкин был без работы. Только в июне Максим Галкин начал давать концерты в разных городах Израиля. Его выступления, если верить видеоотчетам, проходят при полных аншлагах.Но, судя по всему, денег, которые Максим Галкин получает за свои выступления, не хватает, чтобы обеспечить жене и детям тот уровень жизни, к которому они привыкли в России.Максим Галкин Так что Максим Галкин берется за подработку. Так, недавно шоумен озвучил гид по Тель-Авиву для одного интернет-агрегатора. Об этом Максим Галкин рассказал в свое микроблоге. «Хочу с вами поделиться путеводителем по Тель-Авиву. Я дал комментарий и рассказал о своем любимом месте в прекрасном Тель-Авиве», — сообщил Максим Галкин в Телеграм-канале.