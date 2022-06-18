"Молодая Гвардия" убрала из продажи произведения Бориса Акунина. В ответ издательство "Захаров" отозвало из магазина все свои книги
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"Молодая Гвардия" убрала из продажи произведения Бориса Акунина. В ответ издательство "Захаров" отозвало из магазина все свои книги

"Молодая Гвардия" убрала из продажи произведения Бориса Акунина. В ответ издательство "Захаров" отозвало из магазина все свои книги

Московский книжный магазин "Молодая гвардия" снял с продажи книги писателя Бориса Акунина. В ответ на это издательство "Захаров" изъяло из магазина все свои книги.

Информируем наших читателей и партнеров, что магазин "Молодая гвардия" решил не ждать, когда сверху спустят указ / приказ / наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Бориса Акунина и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение. Мы тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать. Так что в "Молодой гвардии" на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: "В морг", значит, в морг,

— говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице издательства в социальной сети "ВКонтакте".

На сайте и в соцсетях "Молодой гвардии" нет объявлений о снятии с продажи книг Акунина, однако в электронном каталоге магазина его произведения не значатся.

Напомним, что Борис Акунин ("Левиафан", "Азазель") открыто выступает против военной спецоперации на Украине. Недавно писатель высказался в поддержку своего коллеги Дмитрия Глуховского, которого объявили в федеральный розыск.

Писатель написал, что он думает о происходящем. Писателя за это хотят посадить в тюрьму. <...> Достойный человек и отличный писатель,

— написал Акунин на своей странице в фейсбуке*.

Ранее Акунин выступил против культурной изоляции России, которая началась после конфликта на Украине.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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