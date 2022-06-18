Моргенштерн лишился бизнеса
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Моргенштерн лишился бизнеса

Моргенштерн лишился бизнеса
Певец Моргенштерн остался еще без одного заработка. Скандально известный рэпер Моргенштерн два года назад решил попробовать себя в бизнесе и открыл ресторан в центре Москвы. Проект с самого начала не был успешным, и теперь он закрывается. Видимо, лавры Тимати и его бургерных не давали покоя кумиру молодежи, поэтому он решил пойти по его стопам и открыл ресторан в центре Москвы. Первое время место вызывало ожидаемый ажиотаж, а сам скандалист нередко выходил к гостям и даже разносил еду. Но затем у бизнеса начались неприятности: постоянные проверки, проблемы с алкогольной картой, скандальная репутация владельца. К этому добавился еще и побег Моргенштерна в Дубай после критики главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Моргенштерн - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В итоге, сегодня сам музыкант выступил с заявлением о том, что закрывает ресторан. «У меня есть одна грустная новость для тех, кто любит хорошо похавать, а также для дураков. Вы сами прекрасно видели, что происходит с рестораном. Мы проиграли очередной суд. Короче, господа, он закрывается. Мы работаем последнюю неделю и все. Было вкусно. Так что неделя, чтобы последний раз отведать любимые блюда. Как раз новое меню ввели недавно», — сказал музыкант, который, к слову, получил гражданство Израиля. Сам он давно не был в России и в одном из последних интервью сказал, что пока боится возвращаться, так как не знает, чем это обернется. Будет ли скандальный рэпер пытаться запустить другой бизнес в стране, он не уточнил.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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