На концертах Максим дежурит реанимация

Певица Максим дала первый концерт. Целый год Марина Максимова, больше известная под сценическим псевдонимом МакSим, боролась с коронавирусом и его страшными последствиями. А вчера, 17 июня, она впервые дала сольный концерт для всех, кто поддерживал ее во время болезни. Свой сольник артистка так и назвала «Спасибо», и прошел он в Зеленом театре ВДНХ. На него пришли сотрудники реанимации и интенсивной терапии №7 городской клинической больницы №52, в котором врачи полтора месяца боролись за ее жизнь. «Здесь целое отделение реаниматологии», — успокоила артистка всех, кто переживал, осилит ли она два отделения.Певица Максим Кстати, пела МакSим вживую, хотя поклонники и отметили, что голос певицы еще не восстановился полностью. Со сцены звучали ее хиты: «Мой рай», «Нежность», «Ветром стать». Пророческие слова «Когда я умру, я стану ветром», — не сбылись именно благодаря медикам, которые хоть и присутствовали на концерте в роли зрителей, но бдительно следили за состоянием своей бывшей пациентки. И она оправдала их лучшие надежды. МакSим объявила, что окончательно восстанавливаться будет уже параллельно с работой. Осенью 2022-го стартует ее большой гастрольный тур «Я буду жить». В Москве выступление в его рамках состоится 4 ноября в Adrenaline stadium.