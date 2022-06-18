Наталья Штурм посмеялась над сексуальными признаниями Анны Седоковой
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Наталья Штурм посмеялась над сексуальными признаниями Анны Седоковой

Наталья Штурм посмеялась над сексуальными признаниями Анны Седоковой
55-летняя певица Наталья Штурм высказалась о сексуальных проблемах Седоковой. Артистка, славящаяся своими любовными похождениями, высмеяла интимные признания Анны Седоковой. На днях певица заявила, что у нее с мужем – 29-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой – и после двух лет брака такая бурная сексуальная жизнь, что она иногда даже устает. Артистка назвала спортсмена «ненасытным» и призналась, что их занятия любовью длятся по два часа. Однако Штурм поспешила разоблачить супруга Седоковой, основываясь на собственном богатом опыте. Звезда шансона заявила, что у Тиммы вовсе не страстный темперамент, а некоторые проблемы физиологического характера, которые совершенно никак не связаны с его пылкими чувствами к Анне.
Анна Седокова с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Попалось на глаза свежее интервью певицы Ани Седаковой. Хвалится секс-гигантом мужем. Но я люблю правду! Анечка, ваш секс длится по два часа, потому он кончить не может. Высокого роста? Около двух метров? Стопудово в этом дело. А не в его «ненасытности». Высокие все такие, Аня, тебе ли не знать. Выносливость тебе в руки!», — поддела артистку исполнительница хита «Школьный роман». К слову, у самой Штурм кавалеры меняются буквально каждый месяц. Сначала у нее был некий музыкант Дерек, потом она отправилась отдыхать в Сочи с 30-летним Георгием, о котором, к слову, тоже отзывалась как о неутомимом любовнике. А на днях артистка представила публике нового спутника по имени Альберт, заявив, что может даже выйти за него замуж, поскольку он интеллигентен, обходителен, чужд агрессии и богат.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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