Новости Game Pass за 11-18 июня: много новых анонсов, что добавят и удалят
Прошедшая неделя, с 11 по 17 июня, ознаменовалась шоу Xbox & Bethesda Showcase, в рамках которого показали несколько десятков игр, которые попадут в подписку Game Pass. Были анонсы проектов для подписки и в рамках других игровых мероприятий. При этом, официальный список игр для Game Pass на вторую половину июня Microsoft до сих пор не сообщила.
Напомним самые важные новости по Game Pass за неделю.
Пополнили подписку Game Pass
На этой неделе только 2 игры стали доступны в Game Pass — обе новинки:
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
OMORI
Анонсы новых игр для Game Pass
В рамках шоу Xbox & Bethesda Showcase показали больше 20 игр для Game Pass — полный их список можно посмотреть здесь. Часть игр была анонсирована для подписки ранее, часть обзавелась датами релиза. Все они выйдут на Xbox в течение ближайших 12 месяцев, как заверяет Microsoft, то есть до 30 июня 2023 года.
Кроме того, на этой неделе анонсировали еще несколько игр для Game Pass:
Total War: Three Kingdoms (PC) — 21 июня 2022 года
FIFA 22 — 23 июня 2022 года (EA Play)
Last Call BBS (PC) — 5 июля 2022 года
Turbo Golf Racing — 4 августа 2022 года
Tinykin — 30 августа 2022 года
Commandos 3 HD — сентябрь 2022 года
Valheim — весна 2023 года
The Texas Chain Saw Massacre — 2023 год
Покинут Game Pass в конце июня
Подписку Game Pass в конце июня покинут следующие 4 игры:
FIFA 20
MotoGP 20
Last Stop
Jurassic World Evolution
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