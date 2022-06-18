Новости Game Pass за 11-18 июня: много новых анонсов, что добавят и удалят

Вадим Карасев





Прошедшая неделя, с 11 по 17 июня, ознаменовалась шоу Xbox & Bethesda Showcase, в рамках которого показали несколько десятков игр, которые попадут в подписку Game Pass. Были анонсы проектов для подписки и в рамках других игровых мероприятий. При этом, официальный список игр для Game Pass на вторую половину июня Microsoft до сих пор не сообщила.

Напомним самые важные новости по Game Pass за неделю.

Пополнили подписку Game Pass

На этой неделе только 2 игры стали доступны в Game Pass — обе новинки:

Анонсы новых игр для Game Pass

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s RevengeOMORI

В рамках шоу Xbox & Bethesda Showcase показали больше 20 игр для Game Pass — полный их список можно посмотреть здесь. Часть игр была анонсирована для подписки ранее, часть обзавелась датами релиза. Все они выйдут на Xbox в течение ближайших 12 месяцев, как заверяет Microsoft, то есть до 30 июня 2023 года.

Кроме того, на этой неделе анонсировали еще несколько игр для Game Pass:

Покинут Game Pass в конце июня

Total War: Three Kingdoms (PC) — 21 июня 2022 годаFIFA 22 — 23 июня 2022 года (EA Play)Last Call BBS (PC) — 5 июля 2022 годаTurbo Golf Racing — 4 августа 2022 годаTinykin — 30 августа 2022 годаCommandos 3 HD — сентябрь 2022 годаValheim — весна 2023 годаThe Texas Chain Saw Massacre — 2023 год

Подписку Game Pass в конце июня покинут следующие 4 игры:

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