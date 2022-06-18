Новости Game Pass за 11-18 июня: много новых анонсов, что добавят и удалят
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новости Game Pass за 11-18 июня: много новых анонсов, что добавят и удалят

Новости Game Pass за 11-18 июня: много новых анонсов, что добавят и удалят


Прошедшая неделя, с 11 по 17 июня, ознаменовалась шоу Xbox & Bethesda Showcase, в рамках которого показали несколько десятков игр, которые попадут в подписку Game Pass. Были анонсы проектов для подписки и в рамках других игровых мероприятий. При этом, официальный список игр для Game Pass на вторую половину июня Microsoft до сих пор не сообщила.

Напомним самые важные новости по Game Pass за неделю.

Пополнили подписку Game Pass

На этой неделе только 2 игры стали доступны в Game Pass — обе новинки:



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge



OMORI

Анонсы новых игр для Game Pass

В рамках шоу Xbox & Bethesda Showcase показали больше 20 игр для Game Pass — полный их список можно посмотреть здесь. Часть игр была анонсирована для подписки ранее, часть обзавелась датами релиза. Все они выйдут на Xbox в течение ближайших 12 месяцев, как заверяет Microsoft, то есть до 30 июня 2023 года.

Кроме того, на этой неделе анонсировали еще несколько игр для Game Pass:



Total War: Three Kingdoms (PC) — 21 июня 2022 года



FIFA 22 — 23 июня 2022 года (EA Play)



Last Call BBS (PC) — 5 июля 2022 года



Turbo Golf Racing — 4 августа 2022 года



Tinykin — 30 августа 2022 года



Commandos 3 HD — сентябрь 2022 года



Valheim — весна 2023 года



The Texas Chain Saw Massacre — 2023 год

Покинут Game Pass в конце июня

Подписку Game Pass в конце июня покинут следующие 4 игры:



FIFA 20



MotoGP 20



Last Stop



Jurassic World Evolution

Другие новости и материалы по Game Pass



Microsoft массово отменяет подписки Game Pass у игроков



Кому Xbox отменил подписки Game Pass — появились разъяснения



Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня



Hypercharge: Unboxed выйдет на Xbox, в том числе может появиться в Game Pass



Эти 39 игр выйдут в Game Pass в день релиза в ближайший год



Game Pass и Riot Games — какие игры и бонусы ждут подписчиков
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Forza Horizon 5 с Series 9 появится 4 новых автомобиля и совместные истории
В Forza Horizon 5 с Series 9 появится 4 новых автомобиля и совместные
Новости Game Pass за 11-18 июня: много новых анонсов, что добавят и удалят
Новости Game Pass за 11-18 июня: много новых анонсов, что добавят и
Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Лянка Грыу рассказала об аутизме сына
Лянка Грыу рассказала об аутизме сына
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие телефестиваля в Монте-Карло
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие
Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри
Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри
Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза
Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза
Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день релиза
Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день
Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают
Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают
На концертах Максим дежурит реанимация
На концертах Максим дежурит реанимация

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Владимир Пресняков показал, что произошло с его сыном Артемием
Владимир Пресняков показал, что произошло с его сыном Артемием

Еще по теме

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge будет в Game Pass в день релиза
20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
Новости Game Pass за 28 мая — 4 июня: что добавили, что удалят, анонсы и прочее
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня