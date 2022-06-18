Новый трейлер показывает десятки новинок для PC Game Pass
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Новый трейлер показывает десятки новинок для PC Game Pass

Новый трейлер показывает десятки новинок для PC Game Pass


Как отмечала несколько недель назад компания Microsoft, подписка PC Game Pass за последний год показала невероятный рост в 300%. Во многом, это связано с активными рекламными кампаниями, которые проводит Microsoft, позволяя всем пользователям PC практически бесплатно получить подписку на несколько месяцев, в рамках различных предложений.

Наполнение каталога игр PC Game Pass в последний год тоже заметно улучшилось. Практически все проекты, которые выходят в день релиза в Xbox Game Pass, оказываются и в PC Game Pass.

Microsoft опубликовала новый рекламный ролик, в котором демонстрирует, какие новинки ждут игроков в подписке PC Game Pass в ближайший год. В видео можно видеть десятки проектов, большая часть которых выйдет и на Xbox.


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По материалам: newxboxone

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