Новый трейлер показывает десятки новинок для PC Game Pass

Вадим Карасев





Как отмечала несколько недель назад компания Microsoft, подписка PC Game Pass за последний год показала невероятный рост в 300%. Во многом, это связано с активными рекламными кампаниями, которые проводит Microsoft, позволяя всем пользователям PC практически бесплатно получить подписку на несколько месяцев, в рамках различных предложений.

Наполнение каталога игр PC Game Pass в последний год тоже заметно улучшилось. Практически все проекты, которые выходят в день релиза в Xbox Game Pass, оказываются и в PC Game Pass.

Microsoft опубликовала новый рекламный ролик, в котором демонстрирует, какие новинки ждут игроков в подписке PC Game Pass в ближайший год. В видео можно видеть десятки проектов, большая часть которых выйдет и на Xbox.

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