Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза

Вадим Карасев





На следующей неделе, в рамках ID@Xbox Summer Game Fest Demo, игроки смогут опробовать демо-версии различных игр. Среди этих демо-версий будет и проект Tinykin издательства tinyBuild.

Как сообщила Microsoft в сводном новостном ролике за неделю, игра Tinykin будет доступна и в подписке Game Pass. Сразу после релиза, который для Tinykin на Xbox назначен на 30 августа, игроки с подпиской Game Pass смогут играть в полную версию Tinykin.

Ниже можно посмотреть геймплей Tinykin. В игре предстоит помочь Мило вернуться с Земли к себе домой, в чем ему помогают сотни тайникинов с их неординарными способностями.

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