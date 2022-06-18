Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза
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Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза

Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза


На следующей неделе, в рамках ID@Xbox Summer Game Fest Demo, игроки смогут опробовать демо-версии различных игр. Среди этих демо-версий будет и проект Tinykin издательства tinyBuild.

Как сообщила Microsoft в сводном новостном ролике за неделю, игра Tinykin будет доступна и в подписке Game Pass. Сразу после релиза, который для Tinykin на Xbox назначен на 30 августа, игроки с подпиской Game Pass смогут играть в полную версию Tinykin.

Ниже можно посмотреть геймплей Tinykin. В игре предстоит помочь Мило вернуться с Земли к себе домой, в чем ему помогают сотни тайникинов с их неординарными способностями.


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По материалам: newxboxone

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