Отар Кушанашвили жестко прошелся по Ксении Собчак

Журналист Отар Кушанашвили в шоке от слов ведущей. 6 апреля из жизни ушел Владимир Жириновский. Практически все звезды отечественного шоу-бизнеса принесли соболезнования семье политика. Ксения Собчак, которая конфликтовала с государственным деятелем, также посвятила ему трогательный пост. В социальных сетях Ксения Собчак написала, что Жириновский был уникальным человеком, который на все имел свое мнение. «Мы, конечно, ругались, ссорились, всякое было, но Владимир Вольфович был образованным человеком и, главное, умел «играть» с непростой реальностью. Умел, как сейчас все выражаются, «между струйками». Соболезнования близким. Закончилась эпоха, конечно», — сообщила она. Отар Кушанашвили высказался по поводу публикации Ксении. Скандальный журналист отметил, что коллега слегка слукавила. «Владимир Жириновский — один из самых ярких политиков. Он был и будет, — начал 51-летний ведущий. — Собчак написала, что руководитель ЛДПР ни под кого не подстраивался, но все же знают… Ну, Ксения Анатольевна, вам ли не знать, как можно подстроиться и получить все, при этом слыть Че Геварой в юбке? Жириновский был таким же, но был ярчайшим человеком — этого не отнять».Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Шоумен успел упрекнуть Собчак и в отъезде за границу. Как известно, теледива покидала Россию ради съемок в Европе. «Искренне полагал, что Ксения делала все, что она делала, находясь в Москве. У всех до хера денег, все куда-то летают. Миллиардеры хреновы!» — добавил Кушанашвили. Владимир Жириновский скончался в одной из московских больниц 6 апреля. Медики боролись за жизнь политика, но все их попытки оказались тщетны. «После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», — написал Вячеслав Володин в личном блоге, который, к слову, первый и сообщил о кончине Владимира Вольфовича.