Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков

Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Отец певца Филиппа Киркорова, Бедрос рассказал о личной жизни. Бедрос Киркоров после смерти первой супруги, мамы Филиппа, женился еще раз на профессоре из Нижнего Новгорода Людмиле. Но последние годы пара живет отдельно. 90-летний Бедрос Киркоров смог найти новую любовь в лице профессора Людмилы из Нижнего Новгорода. Пара поженилась в 1997 году и жила душа в душу эти годы — они вместе путешествовали с Филиппом по миру, помогали ему вести бизнес-проекты, а также сами занимались собственным творчеством. Почти 30 лет Бедрос прожил в этом городе, легко выбираясь в любую точку мира по важным делам. Но все изменилось с появлением Аллы-Виктории и Мартина. Долгожданные внуки потребовали ухода, заботы и помощи дедушки, поэтому он собрал вещи и переехал в Москву к сыну, а вот жена не стала этого делать.
Филипп Киркоров с отцом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Когда родились внуки, я забрал все свои вещи и уехал к ним в Москву. Предлагал и ей, но она патриотка своего города. Мы не развелись, она приезжает ко мне. Вот на юбилей приедет. Но здесь жить не хочет. А я сам все из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное», — цитирует Бедроса «KP.RU». Действительно, заботливый дедушка обожает наследников Филиппа. Вся семья живет в огромном загородном доме, который поп-певец приобрел несколько лет назад на берегу реки. То и дело Киркоров радует публику забавными видео и публикациями из коттеджа, где почти всегда можно увидеть Бедроса. Алла-Виктория и Мартин настолько хорошо знают деда, что когда он вышел участвовать в одном из праздничных выпусков шоу «Маска» на НТВ, где в жюри сидит Филипп, то сразу узнали его. А вот родной сына (как ласково Бедрос называет наследника — прим. «З-ая.ру»), не смог различить отца, скрывающегося в костюме Султана.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Лянка Грыу рассказала об аутизме сына
Лянка Грыу рассказала об аутизме сына
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие телефестиваля в Монте-Карло
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие
Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри
Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри
Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза
Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза
Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день релиза
Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день
Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают
Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают
На концертах Максим дежурит реанимация
На концертах Максим дежурит реанимация
В телеграм-каналах обсуждают "слив" о вывесках Z и "проплаченных" участниках на Московской неделе моды
В телеграм-каналах обсуждают "слив" о вывесках Z и
Отар Кушанашвили жестко прошелся по Ксении Собчак
Отар Кушанашвили жестко прошелся по Ксении Собчак

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном и делится фото
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня

Еще по теме

Отец Филиппа Киркорова рассказал об умершей сестре певца
Сын Филиппа Киркорова дебютировал на сцене и растрогал отца
Отец Киркорова жестко высказался о пьянстве Димы Билана
Бедрос Киркоров впервые показал могилу дочери