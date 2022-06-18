Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков

Отец певца Филиппа Киркорова, Бедрос рассказал о личной жизни. Бедрос Киркоров после смерти первой супруги, мамы Филиппа, женился еще раз на профессоре из Нижнего Новгорода Людмиле. Но последние годы пара живет отдельно. 90-летний Бедрос Киркоров смог найти новую любовь в лице профессора Людмилы из Нижнего Новгорода. Пара поженилась в 1997 году и жила душа в душу эти годы — они вместе путешествовали с Филиппом по миру, помогали ему вести бизнес-проекты, а также сами занимались собственным творчеством. Почти 30 лет Бедрос прожил в этом городе, легко выбираясь в любую точку мира по важным делам. Но все изменилось с появлением Аллы-Виктории и Мартина. Долгожданные внуки потребовали ухода, заботы и помощи дедушки, поэтому он собрал вещи и переехал в Москву к сыну, а вот жена не стала этого делать.Филипп Киркоров с отцом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Когда родились внуки, я забрал все свои вещи и уехал к ним в Москву. Предлагал и ей, но она патриотка своего города. Мы не развелись, она приезжает ко мне. Вот на юбилей приедет. Но здесь жить не хочет. А я сам все из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное», — цитирует Бедроса «KP.RU». Действительно, заботливый дедушка обожает наследников Филиппа. Вся семья живет в огромном загородном доме, который поп-певец приобрел несколько лет назад на берегу реки. То и дело Киркоров радует публику забавными видео и публикациями из коттеджа, где почти всегда можно увидеть Бедроса. Алла-Виктория и Мартин настолько хорошо знают деда, что когда он вышел участвовать в одном из праздничных выпусков шоу «Маска» на НТВ, где в жюри сидит Филипп, то сразу узнали его. А вот родной сына (как ласково Бедрос называет наследника — прим. «З-ая.ру»), не смог различить отца, скрывающегося в костюме Султана.