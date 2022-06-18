Петербург заключил на ПМЭФ соглашения более чем на 500 миллиардов рублей
Тема: Петербургский международный экономический форум
12:11 Автор: Александра Медведева
Северная столица подписала соглашения более чем на полтриллиона рублей в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом 18 июня в Смольном заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, подводя итоги работы в рамках форума.
Он отметил, что на мероприятие «приехали представители более 140 стран и территорий».
По его словам, те соглашения в сферах развития инфраструктуры города, транспорта, здравоохранения, науки, образования, развития IT-технологий и промышленности — это привлечение инвестиций, которые дают возможность развивать уже наши существующие производства, создавать высокотехнологичные высокооплачиваемые рабочие места и развивать науку.
«Для нас наука на первом месте», — добавил глава города.
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